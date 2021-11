Oroscopo di oggi 4 novembre 2021

Oroscopo oggi 4 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Vi piacciono i rapporti chiari, ma l’amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante: il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa a un’eredità o alla spartizione di denaro in famiglia va gestita con cautela. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giovedì da semaforo rosso, o bollino nero, chiamatela come volete. Con la coppia Luna-Marte opposta a Urano, liti e imprevisti oggi si sprecano. Occhio a dove mettete i piedi: con questi astri sopra il capo, un capitombolo ci può scappare! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Focus sul lavoro, con il trio Sole-Luna-Marte che vi vuole sempre in pista e pronti all’azione. Il traguardo da raggiungere però è ancora lontano. Tante incombenze da sbrigare ma siete i primi a distrarvi, perdendovi dietro alle vostre fantasie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma mentre la coppia Luna-Marte in trigono promette delizie e meraviglie, Urano scombina i piani. Sentimenti sotto tiro dell’imprevisto, tutto nel vostro cuore può cambiare alla velocità della luce. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata da archiviare, imprigionati nella doppia morsa di Marte e Urano, una coppia esplosiva che non lascia nulla di immutato. Sole e Luna ci mettono il carico, in famiglia vi spiattellate in faccia la verità e non è detto che sia piacevole. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Coppia serena, per star bene insieme non c’è bisogno di andare ai tropici o in una stimolante metropoli, vi basta condividere la quotidianità. Nell’amoroso pacchetto includete anche pupi e quattro zampe, veri consolatori dei cuori solitari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Basta tenervi dentro i vostri sentimenti, l’amore non ha mai fatto male a nessuno, perciò prendete il coraggio a due mani e dichiaratevi! Se le parole vi mancano, potreste provare con un dono: le stelle oggi movimentano il settore degli acquisti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Ai ferri corti con il partner, anzi cortissimi. Si parla perfino di separazione, ma tranquillizzatevi: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare! Tutto è possibile oggi: chi l’amore ce l’ha rischia di perderlo, chi non ce l’ha potrebbe incontrarlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Sole, Luna e Marte in dodicesima Casa, connessa alle prove e le inutili attese. In sintesi, poca allegria, poca voglia e anche poche opportunità. Mente rivolta all’indietro, rimpiangendo il passato: le cose quando finiscono appaiono sempre più belle… Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Se un po’ di conflittualità c’è, si consuma tra il giro degli amici, che vi vorrebbero sempre con loro, e il partner, mai sazio della vostra compagnia. A voi l’arte di dividervi fra i vostri affetti senza scontentare nessuno, men che meno voi stessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Giovedì da prendere con le molle. La coppia Luna-Marte alta nel cielo si oppone al vostro astro guida Urano. Abbagli e voglie irrealizzabili. Tensioni familiari e complicazioni derivanti dal passato mandano a monte un progetto sul più bello. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

L’estero vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di una nuova occupazione, l’atmosfera attorno a casa si fa angusta e priva di sbocchi. Saggio chi guarda più in là, cittadino del mondo. Il sogno vi porta lontano e crea pian piano la realtà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata