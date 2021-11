Oroscopo di domani 7 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 7 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

La Luna oggi vi parla di vitalità e buona compagnia. Peccato che all’ultimo momento un dubbio amletico vi faccia desistere dall’accettare un invito. Un po’ ingessati con chi non conoscete, netto lo scollamento tra i vostri ideali e la realtà contingente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

In prima linea l’amicizia, favorita dal sestile di Nettuno, peccato che a infiacchirla subentri la Luna, che scompiglia progetti e sentimenti. Tutto il giorno vi muovete come in un sogno, pregustando la serata che vi aspetta a casa di amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Luna nel segno opposto, in quadratura al caotico Nettuno: solite incomprensioni col partner in merito all’organizzazione dei programmi domenicali. Se i vostri intenti sono nebulosi, rischiate di trasmetterli ancora più confusamente a chi vi è accanto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Tanta voglia di rendersi utili, magari andando incontro alle esigenze altrui. Peccato che oggi non riusciate a prendervi cura nemmeno di voi stessi. Anche la casa reclama maggiore impegno da parte vostra: in ogni armadio regna il caos totale! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Qualsiasi cosa facciate, al lavoro o nel tempo libero, la luce dei riflettori cade su di voi, illuminando la vostra espressione soddisfatta. Il centro della scena vi piace a tal punto che se non ve lo concedono fate in modo di prendervelo da soli! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Tensioni in famiglia e pure con il partner, svagato ma leale, al punto che pur non condividendo parole e modi, prenderà le vostre difese. Inutile sottoporlo al terzo grado per scoprire chissà quali segreti: l’unica certezza è che vi ama follemente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Domenica all’insegna del buonumore, grazie alla Luna amica. Il vostro contribuito è prezioso per la buona riuscita di un’iniziativa. Perfetta armonia con ciò che vi circonda. Scambi piacevoli vi arricchiscono e fanno bene al cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La prima preoccupazione è far felici le persone care, la seconda quella di acquistare qualcosa di funzionale per la casa e di gradito per i figli. Spesa da gourmet, poi ai fornelli a sperimentare ricette esotiche che già dal profumo promettono benone. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Felici e contenti con la Luna in transito nel vostro segno armonica a Giove, un vero pieno di ottimismo e di occasioni fortunate. Nelle relazioni con gli altri avete tutte le carte in regola per trovare un punto d’accordo sulle divergenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna del giorno non vi fila, in compenso Nettuno alimenta piacevolmente la domenica: buone intuizioni, visite gradite e occasioni d’incontro. Più attenti alla tonalità degli indumenti da indossare, avvertendo la differenza energetica del colore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna in sestile vi dà la spinta, ecco perché già di buonora uscite di casa a passo svelto. Unica certezza è che oggi avete voglia di compagnia. Niente programmi costrittivi però, al bando l’organizzazione: la vostra prima regola è la spontaneità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

In fatto di lucidità non sembrate particolarmente brillanti: sotto l’effetto della Luna in quadratura a Nettuno, tutto si scompone nella nebbia. Smettete di pensare al lavoro e approfittate della domenica per fare qualcosa di utile e piacevole per voi stessi.. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

