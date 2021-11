Oroscopo di oggi 6 novembre 2021

Oroscopo oggi 6 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Velleità artistiche, voglia di bellezza e armonia. Se non avete talento creativo godetevi almeno quello altrui visitando mostre e musei. In amore, inutile puntare a traguardi fuori portata solo per testare il vostro potenziale di seduzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Se pensate a una persona lontana, la magica telepatia fa squillare il telefonino o suonare il campanello o apparire un messaggio in chat. Avvicinamento di cuori e di anime, con il buon aspetto di Mercurio a Venere pensieri e sentimenti si fondono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Luna opposta, oggi per fortuna addolcita dalle premure di Giove. Un piccolo dono o un gesto affettuoso è il primo passo per recuperare un rapporto. Meglio ancora un breve viaggio in una città d’arte, bellezza e armonia riparano i cuori ammaccati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Estrosi, creativi ma anche affidabili ed efficienti nel lavoro. La sicurezza di essere sulla strada giusta funge da innesco a nuove iniziative. Bene mostrarsi ricettivi a novità e cambiamenti, ma una decisione importante va ponderata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Meglio dedicare del tempo a riesaminare il vostro progetto: la fretta e l’eccessiva sicurezza potrebbero portarvi a trascurare qualche dettaglio. Figli adorabili, affettuosi e creativi, complimenti a voi che li state crescendo nel migliore dei modi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Famiglia molto unita, anche se a volte sembra esserlo contro di voi. Prima di offendervi e troncare il discorso, ascoltate le ragioni di tutti. Lasciate perdere le questioni di principio, per arrivare a una soluzione occorre cercare punti di contatto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sabato pimpante. La Luna nel segno amico del Sagittario promuove gli scambi con l’esterno e movimenta la sfera delle conoscenze. Bell’ambiente e facce simpatiche, nascono amicizie che un giorno influenzeranno le vostre scelte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per amore spendete una somma esagerata… Ma come resistere alla tentazione di fare uno splendido regalo all’amato bene o a un figlio in gamba? Con Mercurio nel segno in sestile a Venere anche l’eleganza torna alla ribalta, nei gesti e nelle parole. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Ipersensibili ad ogni cambiamento d’umore e alle minime espressioni dell’altro, in famiglia soffrite e gioite di tutto, con incredibile intensità. L’onda d’urto del passato può colpirvi a sorpresa, portando alla mente dettagli che vi hanno ferito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Single all’arrembaggio. Se siete stanchi di cenare da soli e condividere il divano con Micio o Fido, stasera accettate un invito e uscite dalla tana! Scegliete con cura i colori da indossare: sì a un tocco di verde o di rosa, graditi a Venere nel segno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Creativi a riposo, oggi non vi viene un’ispirazione nemmeno a pagarla. Anche a contatto con il pubblico vi dimostrate più cupi e insofferenti. L’unico slancio di vitalità arriva in serata dagli amici, sempre che non decliniate anche il loro invito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

In termini di affettività date moltissimo, il guaio è che non tutti comprendono il vostro linguaggio, sempre al di fuori delle convenzioni. Se non è tempo per l’amore non fatevene un cruccio, aspettate pazienti che Cupido scocchi la sua freccia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

