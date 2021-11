L'Oroscopo di oggi 7 novembre 2021 secondo Artemide

Oroscopo di oggi 7 novembre 2021. Cosa prevede lo Zodiaco secondo Artemide? Scopri i segreti delle stelle: ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su amore, lavoro, fortuna per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Oggi potresti sentirti leggermente lunatico, Ariete. Tuttavia, potresti anche essere in grado di concentrarti su come eliminare la negatività dalla tua vita. Lamentarti continuamente può aiutarti a superare la giornata a volte, ma in generale riduce la tua vitalità e l'umore di coloro che ti circondano. Puoi essere più gioioso e felice anche attraverso uno sforzo consapevole. È probabile che prenderti cura di te stesso ti aiuti a sentirti meglio oggi, Ariete. Artemide ti consiglia di indossare il colore rosso: dalle 17 alle 19 ti aspetta un momento fortunato.

Toro

Prenditi cura della tua salute poiché potresti dover affrontare alcuni problemi. Artemide ti chiede di fare attenzione con il cibo e l'acqua, soprattutto se sei in viaggio. Non preoccuparti e ricorda che prevenire è sempre meglio che curare. Inoltre, se hai dovuto affrontare qualche problema con i tuoi cari, da ora in poi tutto si risolverà per il meglio. Il rosa è il tuo colore fortunato oggi, usalo in tutti i modi possibili. Le ore tra le 18 e le 19 saranno perfette per pianificare qualsiasi cosa importante tu abbia in mente.

Gemelli

Oggi sarai travolto dalle emozioni e potresti trovare più facile comunicare i tuoi sentimenti ai tuoi cari. Questo transito astrale può portarti chiarezza di pensiero e potresti essere nello stato d'animo migliore per prendere decisioni difficili. Oggi potrebbe rivelarsi un buon momento anche per legare con un membro della famiglia o incontrare un amico perduto da tempo. Pianifica qualsiasi cosa hai in mente di importante tra le 16:15 e le 19:00 per ottenere i migliori risultati. Artemide ti suggerisce di evitare di indossare qualsiasi cosa di verde.

Cancro

Potresti sentirti a corto di fiducia e potresti sentirti teso oggi sia in ufficio che a casa. Anche le persone intorno a te saranno stressate, il che influenzerà il tuo umore. Basta scrollarsi di dosso l’ansia, dato che è solo una fase passeggera. Rimani concentrato sui tuoi compiti e fai anche qualcosa di gratificante. Essere produttivi distoglierà la mente dalle tensioni che fluttuano intorno a te. Chi ti è vicino risolverà i propri stati d'animo velocemente e anche tu tornerai di nuovo alla tua normale routine. La lavanda, con il suo odore, oggi potrebbe aiutarti ad attirare la fortuna. Il momento più favorevole per svolgere compiti importanti è tra le 16 e le 18.

Leone

Sono previste nuove possibilità e opportunità per te. I viaggi, potenzialmente all'estero, sono perfetti oggi. È probabile che affronterai un viaggio di lavoro. Tira fuori quel passaporto e rispolveralo! Assicurati che i tuoi dati siano corretti nei documenti di viaggio, in modo che tutto proceda senza intoppi. Eventuali ostacoli che si verificano durante questo tragitto saranno irrilevanti e, nel complesso, ti divertirai moltissimo. Dalle 16:45 alle 18:15 la fortuna sarà con te, secondo Artemide. Il bianco sarà il tuo colore fortunato, quindi prova a utilizzarlo nel tuo abbigliamento.

Vergine

Niente funziona meglio che passare del tempo di qualità con i propri cari per rilassarsi poiché la Luna è presente in Sagittario. Ora è il momento di godere dell'amore di chi ti circonda. Cogli l’attimo e cerca di divertirti al massimo senza preoccuparti delle pressioni lavorative. Indossa qualsiasi cosa di colore grigio argento e finirai per attirare molta energia positiva durante tutto il giorno. Un momento fortunato per te oggi si verificherà tra le 17 e le 18.

Bilancia

La presenza della Luna in Sagittario ti fa sentire irrequieto e desideroso di esplorare strade sconosciute. E il fatto che questo sia un buon momento per uscire con la tua famiglia e i tuoi cari, dovrebbe sicuramente renderti felice. Goditi questo stato d’animo finché puoi e smetti di pensare troppo. Lascia che la spontaneità ti guidi, tutto ciò che devi fare è seguire il flusso degli eventi. Potrebbe non capitare molto spesso di avere l'opportunità di lasciarsi andare. Lascia che questo sia un momento per amare e concentrarsi sul divertimento con gli altri. Secondo Artemide, il tuo punto di piena energia arriverà tra le 14 e le 15. Evita di indossare qualsiasi cosa di marrone per attirare vibrazioni cosmiche positive.

Scorpione

Lascia andare la smania di tenere tutto sotto controllo e rilassati per un po'. Goditi la compagnia dei tuoi cari perché ti sosterranno pienamente se hai bisogno del loro aiuto oggi e dimostreranno che si prendono cura di te profondamente. Indossare qualcosa di colore arancione ti regalerà la fortuna che meriti. Secondo Artemide, qualsiasi momento tra le 13 e le 14 è l'ideale per iniziare qualcosa di nuovo e portarlo a termine con successo.

Sagittario

Oggi appare il giorno ideale per pianificazione qualcosa di importante per il futuro. Sagittario, le cose sembrano andare nella direzione giusta per te, ed è tempo di programmare i prossimi passi. Se stai affrontando qualche difficoltà, considera questo come un campanello d'allarme e provvedi subito a cambiare strada. Non ci sarà giorno migliore per queste decisioni, perché tutte le cose che farai per gettare solide basi verso il tuo futuro ti ripagheranno davvero a lungo termine. Le ore migliori saranno tra le 16:00 e le 17:45. Indossare indaco oggi ti darà più fortuna.

Capricorno

Oggi ti concentrerai per migliorare la tua capacità di adattarti alle circostanze avverse della vita. I problemi esisteranno sempre, ma ti è stato costantemente ricordato che mantenere una prospettiva ottimistica potrebbe effettivamente migliorare la tua capacità di tenere le situazioni sotto controllo. Pertanto, Artemide ti suggerisce di scoprire come puoi adattarti al meglio a qualsiasi problema ti si presenti e ottenere il massimo dalla vita. Indossare qualsiasi tonalità di blu ti aiuterà ad attirare molta energia positiva durante il giorno. Il tempo tra le 11 e le 12 si rivelerà fortunato per te.

Acquario

Oggi a causa della presenza della Luna in Sagittario, avrai la tua lucidità mentale e sarai in uno stato d'animo buono per prendere le giuste decisioni. Prenditi questo tempo per chiarire eventuali progetti in sospeso e annota immediatamente tutte le idee che hanno iniziato a inondare la tua mente prima di perderne le tracce. Secondo Artemide, questo è un periodo cruciale per il successo nella tua carriera. Indossa il rosso ed evita di firmare qualsiasi contratto oggi, specialmente dalle 10:15 alle 14:00.

Pesci

La tua capacità di esprimerti con le parole, unita alla tua perseveranza, ti aiuterà a superare molti ostacoli oggi. La luna in Sagittario indica anche che il lavoro può portarti a viaggiare e sarà una buona esperienza. Inoltre, se da un po' di tempo hai intenzione di visitare qualche luogo spirituale, puoi iniziare a prepararti: è arrivato il momento giusto. Ti aspetta una giornata positiva e il tuo duro lavoro ti ripagherà tenendoti di buon umore. Il magenta è il tuo colore fortunato per oggi, pianifica qualsiasi cosa importante tra le 9 e le 11 per ottenere risultati positivi.

