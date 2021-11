Oroscopo di domani 9 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 9 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

La vostra personalità esuberante mal si accorda con un tipo di lavoro che non vi lascia autonomia e soprattutto con un capufficio autoritario. Luna e Plutone pongono veti e frenano i facili entusiasmi. Oggi è gioco forza ingoiare il rospo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Trattative condotte provvidenzialmente al dunque, un po’ per merito vostro e della vostra sagacia, un po’ di un interlocutore disponibile. Amore litigarello, su questo non c’è dubbio, ma fiducia e rispetto reciproco non vengono mai a mancare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Giornata dai contorni smussati: tutto nella norma, dal lavoro al cuore non si registrano variazioni di rilievo. Solo Nettuno vi confonde un po’. Il primo impulso è fare chiarezza, ma scoprire le carte in tavola non è detto che vi renda più sereni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Confrontandovi con il partner, mettete in moto la sensibilità e vedete il mondo anche attraverso gli occhi dell’altro: l’amore educa e completa. Al lavoro vi piace testare la vostra fantasia: ciò che oggi appare impossibile domani sarà consuetudine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Focus sul lavoro. La coppia Luna-Plutone in sesta Casa precisa quanto la giornata sarà impegnativa, ricca di input ma soprattutto di incombenze. Finanziamenti difficili da ottenere, muovere le pedine che contano potrebbe essere la mossa vincente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Dell’interlocutore diffidate e fate bene: qualcuno tenta di pescare nel torbido ma voi di intrighi non ne volete nemmeno sentir parlare! Onestà e trasparenza prima di tutto, ciascuno si batte per i propri interessi, ma sempre alla luce del sole. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Un gran daffare ovunque: in casa, dove tutti pretendono senza collaborare, per non parlare dell’ufficio, soprattutto se avete un’attività in proprio. Facilitate il riposo notturno scegliendo lenzuola azzurre o lilla: rilassano e promuovono bei sogni! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Ottimo martedì, con il Sole in armonia alla coppia formata dalla Luna e dal vostro governatore Plutone, che vi garantisce energia ed equilibrio. Momenti teneri con i più piccoli, riscoprendo i giochi del passato tornate bambini anche voi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Luna ignava, tutto ciò che fa per voi è farvi spendere quattrini, magari per un guasto in casa, vista la quadratura del confusionario Nettuno. Al lavoro complicità e competizione si possono alternare, lasciate che sia l’istinto a indicarvi come agire. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Felici e contenti, con la Luna nel vostro segno congiunta a Plutone e in buon aspetto a Nettuno, garante di sensibilità e fervore creativo. Acume e intuito le carte da giocare, carisma e astuzia gli assi nella manica che vi procacciano affari golosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con la Luna e Plutone immobili e silenziosi in dodicesima Casa, decidete di restare a guardare, lasciando che siano gli altri ad agire in vece vostra. Anche i sentimenti non vanno oltre la semplice amicizia: non vi fate illusioni e nemmeno ne create. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Immersi nell’onda romantica e acquatica di Nettuno, armonico sia a Plutone che alla Luna, vivete la giornata in pieno relax, anche se è martedì! Creatività e disponibilità ad aiutare gli altri, voi potete contare su tanti amici che vi fanno da spalla. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

