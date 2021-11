Oroscopo di oggi 8 novembre 2021

Oroscopo oggi 8 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ariete

Luna pretenziosa alta nel cielo in quadratura, ma di che vi stupite? È lunedì, primo giorno produttivo della settimana e quindi il più pesante. Forze segrete all’opera, quella riserva di energia vitale che sfoderate solo nei momenti di necessità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Iniziate la settimana con la Luna e Venere dalla vostra. La lontananza cementa i sentimenti e vi aiuta a chiarire una situazione un po’ confusa. Come trasformare un’amicizia in amore? Risposta semplice a un semplice quesito: basta prendere le distanze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Marte e Mercurio, coppia stacanovista nella vostra sesta Casa, dicono già tutto di prima mattina: sveglia prima del tempo per mettersi subito in pista! In coppia il sentimento c’è ma faticate a manifestarlo, e forse oggi non ne avreste nemmeno il tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

In coppia, sì al dialogo, no alle polemiche. Attraverso un confronto sereno rimodellate i vostri comportamenti migliorando la qualità del rapporto. I pianeti opposti portano grane, ma Mercurio addolcisce la pillola: “Con un poco di zucchero…”! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Lavoro pesante ma soddisfacente. Peccato che a casa tutti si aspettino da voi altrettanto impegno, soluzioni immediate e una presenza costante. Famiglia unita ma esigente, mentre voi avete bisogno dei vostri spazi di libertà e non lo nascondete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Complice la coppia Mercurio-Marte in sestile alla Luna, a sua volta abbracciata a Venere, gli affari filano col vento in poppa. Ottima la creatività. Serata serena e rilassata, in compagnia delle persone più care, ma non scevra da pensieri profondi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sotto il tiro della Luna in quadratura, in famiglia si torna a parlare di ruoli: perché le cose funzionino bene, a ciascuno spetta un compito. Particolare attenzione all’ecologia e all’ambiente, a cominciare dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con la coppia Mercurio-Marte rampante nel vostro segno, avete tutto: grinta, autostima, coraggio di mettervi in gioco e di accettare le sfide. In amore non vi occorrono lunghi giri di parole, per voi parlano gli sguardi ardenti e il contesto romantico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Davanti a un problema vi spaventate, piuttosto che tentare di risolverlo assumendovi la responsabilità di una decisione, preferite cambiare strada. In amore l’unica nota certa è una strana possessività: al partner vi attaccate come naufraghi alla zattera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Vi sentite in una botte di ferro e lo siete, dominanti sulla scena della giornata e con l’appoggio di chi ne sa di più. Creatività e grinta dalla vostra. La vostra sensibilità vede giusto: nella sfera delle amicizie c’è qualcuno che stravede per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Proprio un lunedì da archiviare! Il capo oggi non ha mezze misure, se qualcosa non va alza la voce, cosa che con un Acquario proprio non si fa! Troppo coinvolti dalle grane di lavoro, tendete a trascurare il partner che ve la fa pagare tenendovi il muso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Facilitazioni dal duo Luna-Venere in sestile al vostro segno, già sollecitato dalla dinamica coppia Marte-Mercurio: oggi è proibito perdere tempo. Dall’amicizia all’amore il passo può essere lento o veloce: il vostro è addirittura supersonico! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

