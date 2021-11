Orosopo: qual è la compatibilità dell'Ariete in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Qual è la compatibilità dell’Ariete con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

L'Ariete è il primo segno dello zodiaco, è un segno cardinale di fuoco, governato da Marte. La posizione dominante nel cerchio zodiacale in combinazione con la natura infuocata conferisce ai suoi rappresentanti un'energia appassionata, impulsiva, egocentrica e testarda. Come archetipo mitologico, l'Ariete è un eroe pionieristico, e questo si riflette chiaramente nelle relazioni amorose. In generale, sono innamorati del sentimento stesso del nuovo amore.

L'essenza della sua esperienza nella sua vita personale è la ricerca infinita di piaceri legati ai sensi. Per questo motivo, l'Ariete di entrambi i sessi spesso si innamora e commette molti errori. Tende a scambiare i bagliori dell’innamoramento per il vero amore. Quando l'Ariete decide finalmente di sposarsi, ha già alle spalle un solido bagaglio di avventure amorose.

Le caratteristiche dell’Ariete. Come sono gli Ariete in amore?

L'Ariete ama il modo in cui vive: con passione estrema ed energia esplosiva. Può essere arrabbiato per una sciocchezza e un attimo dopo giura amore eterno. Raggiunge la compatibilità ideale con le persone che possono comprendere le sue esplosioni emotive e non prendere a cuore il risentimento.

Cosa attrae un Ariete e cosa lo respinge?

I rappresentanti di questo segno sono attratti dall'inaccessibilità di un partner. Non hanno paura delle barriere dell'incompatibilità e degli ostacoli della vita. Vincono la simpatia del loro prescelto con una persistenza senza precedenti, senza risparmiare tempo e fatica nel corteggiamento. Tuttavia, avendo raggiunto la reciprocità, perdono rapidamente il loro interesse iniziale. La natura dei loro sentimenti romantici è simile all'atteggiamento di un bambino nei confronti di un nuovo giocattolo. Mostrando un maggiore interesse nella fase iniziale della conoscenza, nel tempo vede raffreddarsi la sua adorazione.

I partner dell'Ariete devono essere preparati al fatto che possono interrompere le relazioni senza rimpianti dopo un altro litigio. Trovano più piacevole essere in uno stato di ricerca attiva che provare a mantenere un rapporto problematico.

L'Ariete innamorato può essere riconosciuto da diversi segni. Inizia "accidentalmente" ad attirare l'attenzione dell'oggetto d'amore il più spesso possibile, e può addirittura impegnarsi in uno comportamento da stalker: aggirarsi nel luogo di residenza della persona di cui si è infatuato, chiamare e tacere al telefono. Diventa allegro, scherza molto, a volte senza motivo.

Svantaggi di un partner Ariete

Conoscere le sue debolezze aiuterà, secondo Artemide , a costruire una relazione armoniosa con l'Ariete. In persone diverse, possono manifestarsi in misura maggiore o minore, a seconda della posizione dei pianeti nell'oroscopo personale.

* Carattere impulsivo. Questo tratto del carattere dell'Ariete è leggendario. L'Ariete prima distrugge tutto intorno, poi si raffredda (con la stessa rapidità con cui si accende) e guarda con stupore il caos che ha provocato: "L'ho fatto davvero?" Tuttavia, questo tratto caratteriale farà sì che non ti annoierai con l'Ariete.

* L’Ariete guida il cerchio dello zodiaco. Tende a dominare la relazione e non tiene sempre conto dell'opinione del partner. Nella sua manifestazione estrema, questo tratto può trasformarsi in arroganza e insensibilità verso le emozioni dei propri cari.

* Se provi a convincere l'Ariete, è probabile che fallirai. Non è incline a scendere a i compromessi che sono necessari in qualsiasi famiglia. L'intransigenza dei rappresentanti di questo segno può essere compensata da un'astuta diplomazia. L'Ariete tende a spacciare i pensieri degli altri come propri. Fai una proposta motivata e non menzionarla più. Forse, dopo qualche tempo, sarà lui stesso a proporre questa iniziativa.

* La natura impulsiva fa sì che gli uomini e le donne dell'Ariete prima agiscano e poi pensino. Si innamorano rapidamente e sono altrettanto facilmente delusi.

* L'Ariete è entusiasta e attivo, ma le sue energie sono disperse in diverse direzioni. Per raggiungere la stabilità nelle questioni di cuore, ha bisogno di coltivare la responsabilità e l'autodisciplina.



* Le contraddizioni con un partner spingono l'Ariete al confronto. Non è incline a appianare i conflitti e può, in un impeto di emozione, offendere un partner con parole prive di tatto. Studiare la psicologia delle relazioni interpersonali sarà di grande beneficio per questo segno.

* Anche in uno stato d'amore, l'Ariete è come un gatto che avanza in solitudine. Tiene sempre un'area privata, che è come se fosse recintata da cartelli di avvertimento. Può scappare se inavvertitamente violi il suo spazio personale. Cerca di incanalare questo tratto a beneficio della relazione. Un po' di libertà non farà male all'amore, altrimenti rischia di trasformarsi in abitudine e routine.

Segni con i quali l’Ariete è perfettamente compatibile. Chi è l'anima gemella dell'Ariete?

Può sembrare che i segni di fuoco a lui vicini abbiano un'alta compatibilità per l'Ariete. Tuttavia, una tale combinazione sarà armoniosa solo in determinate condizioni. Insieme, i due segni di fuoco possono creare una furiosa fiamma di passioni che non è sempre controllabile.

La migliore relazione tra compagni dello stesso elemento si realizza con il Sagittario. Condivide lo spirito avventuroso e indipendente di Ariete, entrambi si daranno l'un l'altro la libertà di cui hanno tanto bisogno. Il Sagittario riesce a incanalare l'energia ribollente dell'Ariete verso alti ideali.

Nelle unioni Ariete-Leone e Ariete-Ariete, è molto più difficile per i partner andare d'accordo a causa dell'egocentrismo insito in entrambi i segni. Molto qui dipenderà dal desiderio di entrambi di fare concessioni.

I rappresentanti dei segni d'aria hanno una compatibilità ideale per l'Ariete: Gemelli e Acquario. Un Ariete attivo e focoso ha bisogno di qualcuno che ami la sua fiamma senza bruciarci dentro. I segni d'aria gli danno ispirazione, calore ed energia per la mente. I Gemelli, quando non sono pigri, attraggono l'Ariete con il loro dinamismo, mente acuta e spontaneità infantile; l’Acquario seduce l’Ariete con il suo potenziale creativo e intellettuale.

Il vantaggio principale dei rappresentanti dell'elemento aria è che non competono con l'ambizioso Ariete. In alleanza con loro, può sentirsi un leader, anche se spesso è ispirato dalle loro idee. Ma questo non accade direttamente, ma indirettamente. Questo allineamento non ferisce l'orgoglio dell'Ariete. Le coppie Ariete-Gemelli e Ariete-Acquario hanno una prospettiva eccellente di vivere una relazione felice e a lungo termine.

Segni con cui l'Ariete ha compatibilità neutra

L'Ariete ha un alto livello di compatibilità con la maggior parte dei segni, ma il diavolo è… nei dettagli. Per raggiungere la parità in una relazione, dovrà mostrare un po' di pazienza e resilienza.

L'Ariete sarà in grado di andare d'accordo con i suoi antagonisti, i Pesci. Se questi segni sperimentano un'attrazione reciproca, le loro qualità opposte possono neutralizzarsi a vicenda. I Pesci, in linea di principio, non sono inclini a entrare in conflitto, quindi, con la loro energia fluida e acquatica, saranno in grado di raffreddare un Ariete infuocato. I Pesci daranno filo da torcere il palmo al partner prepotente in una relazione, e lui, a sua volta, sarà affascinato dal loro mistero e irriducibile dissenso.

Il segno successivo nello zodiaco, il Toro, con la solidità e la stabilità della sua natura terrena può anche controbilanciare la natura esplosiva dell'Ariete. La Terra è in grado di estinguere la sua belligeranza e aggressività marziana. L'unione Toro-Ariete è sempre in bilico. Se entrambi i segni riusciranno a superare la loro testardaggine, potranno camminare nella stessa squadra. Il Toro aiuta l'Ariete a frenare gli impulsi pericolosi, mentre l'Ariete rende il Toro più spontaneo e avventuroso.

I segni con cui l'Ariete fa fatica ad andare d'accordo

Ti stai chiedendo che segni odia l'Ariete e viceversa? Alcuni partner astrologici sono meno compatibili con l'Ariete rispetto ad altri. Ciò è più evidente quando si confrontano le proprietà astrologiche: cardinale, fissa e mobile. La cardinalità dell'Ariete si esprime in autoritarismo, imperiosità, intransigenza. Non si combina bene con altri segni cardinali come Cancro, Bilancia e Capricorno. Nessuno di loro è compatibile con l'Ariete, poiché gareggeranno per la leadership. Due personalità forti spesso si scontrano.

I segni di terra (Vergine, Capricorno) e acqua (Cancro, Scorpione) hanno una compatibilità amorosa sfavorevole per l'Ariete.). Tuttavia, è sbagliato mettere una croce inesorabile su tali unioni. È possibile lavorare su queste relazioni, soprattutto quando si tratta di contatti di lavoro. Per arrivare a un rapporto positivo, è consigliabile non rompere la catena di comando. La comunicazione dovrebbe perseguire obiettivi costruttivi, in cui ciascuno dei partner dimostrerà i propri lati utili a beneficio di una causa comune.

Cancro e Capricorno sono le opzioni più sfortunate per questo segno. Il Cancro è molto sensibile e può essere troppo capriccioso per l'Ariete, che può sembrare indifferente al Cancro.

Il Capricorno è piuttosto critico nei confronti dell'Ariete. Il suo conservatorismo va contro il desiderio dell'Ariete di sperimentare in qualsiasi campo. L'incompatibilità di questi segni è evidente anche con uno sguardo superficiale a questa coppia: litigano sempre e si irritano in presenza l'uno dell'altro. Se i partner di questi segni sono davvero innamorati dell'Ariete, dovranno accettare i suoi tratti negativi e perdonarlo per le sue debolezze caratteristiche.

