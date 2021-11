Oroscopo di oggi 10 novembre 2021

Oroscopo oggi 10 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Dopo una serie di giornate non troppo esaltanti, ci pensa la Luna in Acquario a rimettervi in pista e a farvi ripartire… ma non a tutta velocità! Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giornata campale, con Mercurio, Marte e la coppia Luna-Saturno in conflitto tra loro e con voi. Chi vincerà? Probabilmente il più resistente e ostinato… In coppia, a farvi perdere punti interviene la gelosia che vi annebbia la mente e vi fa sragionare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Giornata vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Molto bene i rapporti, alimentati non solo dal sentimento, ma anche dalla condivisione d’interessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Rapporto sincero e complice con il partner, vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondere. Passionalità e condivisione griffano il rapporto di coppia, le ombre del passato non vi possono toccare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Famiglia logorroica e un po’ indiscreta, se c’è una cosa che non sopportate è che si vadano a raccontare in giro le vostre faccende private. Oggi starete troppo sulla difensiva per lasciare qualche spazio all’ipotesi di un intermezzo amoroso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L’importante è non chiedere troppo. In famiglia date un colpo alla botte e uno al cerchio, con un po’ di diplomazia tutto gira per il verso giusto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

LaDalla vostra il bel trigono della Luna, che vi regala buonumore e desiderio di contatti umani. Disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Un concerto da non perdere o un progetto da coltivare, dopo averne attentamente valutato i costi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La Luna infastidisce con una quadratura Marte e Mercurio nel segno. In famiglia, anziché tirar fuori il pungiglione, fate leva sul buonsenso. Se in affari raccoglierete meno del previsto, siate pazienti e aspettate che le cose prendano un’altra piega. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La Luna briosa vi strizza l’occhio. Meno frizzanti Marte e Mercurio, assopiti nelle retrovie: forse il vostro sorriso oggi sarà meno contagioso. Ricordatevi i benefici della camminata o della pedalata, se il clima lo consente, approfittatene. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Al lavoro, occhio a non farvi prendere la mano da collere controproducenti e desideri fuori luogo che vi remerebbero contro destabilizzandovi. Positivi Marte e Mercurio, vessati però dalla Luna: oggi meglio non mischiare amicizia e denaro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Scintille al lavoro, soprattutto se avete un’attività in proprio che non gira come dovrebbe e come avevate supposto, mandandovi in fibrillazione. Conflitto aperto con i familiari, uno più battagliero dell’altro: si becchino pure tra loro ma lascino in pace voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

Nel mezzo sta la virtù, sentenziavano i Latini. Mettete un freno alle aspirazioni eccessive ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari. Le emozioni sono tenute a bada, se ogni tanto qualche polemica esplode, la lasciate sfumare da sé. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata