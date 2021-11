Oroscopo di domani 12 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 12 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Venerdì più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione. Anche in famiglia ognuno fa la propria vita, ma al momento del bisogno la coesione si riafferma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Luna e Venere entrambe armoniche al segno. Bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e qualche follia. Colleghi tutti nella stessa barca, perciò fate fronte unito e se c’è da battagliare non vi tirate indietro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e, se ritenete che sia ancora valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Stranamente, oggi non è di stimoli esterni che avete bisogno, ma di introspezione e silenzio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto, ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio. Bene l’estero ma solo se padroneggiate la lingua, in caso contrario qualcuno tenterà di approfittarsene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Il Sole in quadratura vi fa riflettere, ma tutto ciò che pensate lo tenete per voi. Contrariamente al solito, oggi non siete in vena di chiacchiere. Tutto in stand by in amore. Lavorate di fantasia, ma sul piano pratico siete lupi (anzi leoni) solitari. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

In amore, inutile sprecare energie cercando di razionalizzare: anche se si tratta di un rapporto complesso, vale la pena viverlo fino in fondo. Una lunga passeggiata nel tempo libero. Il contatto con la natura avrà un effetto benefico sul vostro umore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. Prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni e le aspettative degli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Splendida giornata con tutti gli astri a favore, che amplificano le emozioni. Poche parole ma tanto amore, oggi si fa il bagno nel sentimento! Attività creative di ottimo livello: musica, pittura o fotografia diventano i migliori canali espressivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Logica e intuito oggi funzionano a mezzo servizio e se le stelle non vi mettessero dei veti spendereste a piene mani anche senza rifletterci su. Al centro della scena casa e famiglia, col suo intreccio di vicende, affetti, problematiche e… spese. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, almeno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti. Cultura o musica per la serata: l’occasione vi capita inaspettatamente, non declinate l’invito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Se avete un amore lontano lo sentite vicinissimo, chiudendo gli occhi ve lo vedete davanti con le sue espressioni tipiche e i suoi modi speciali. Momenti di nostalgia ma vi riprendete subito: qualcosa sta per cambiare, ve lo sentite a pelle! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Giornata in piacevole compagnia della Luna nel segno. Ideale per realizzare grandi e piccoli desideri e dare una bella mano di smalto ai rapporti. Ancora un po’ incerti tra amicizia e amore, ma è arrivato il momento di prendere una decisione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

