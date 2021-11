Oroscopo di oggi 11 novembre 2021

Oroscopo oggi 11 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sentimento dominante oggi, l’amicizia: con gli amici condividete gli ideali, improntati all’uguaglianza, la giustizia sociale e la trasparenza. Qualche acquisto incauto per colpa dello spendaccione del gruppo, ma anche voi non siete da meno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Delusione per un acquisto online: visto dal vivo l’oggetto o l’indumento in questione si rivela molto meno appetibile di come appariva in foto. Timori e insicurezze in amore: se c’è avete paura di perderlo, se manca avete fretta di trovarlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La Luna in un segno d’Aria, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Tempo libero da spendere tra interessanti letture e conferenze o spettacoli di teatro d’avanguardia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Con la Luna in ottava Casa, quella della passione e del mistero, la tecnica di seduzione sarà altrettanto enigmatica: tutto velato, allusivo, sottinteso… Nessun problema per voi, ipersensibili e dotati di antenne che pescano direttamente nell’inconscio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

I rapporti importanti tengono, nonostante le problematiche del momento. La famiglia è sempre più impegnativa e la casa non è mai a posto! Al lavoro, se avete arretrati da sbrigare, è il caso che vi rimbocchiate le maniche per arrivare a smaltirli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Determinazione più fiducia uguale successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi siano maturi. Con intelligenza e oculatezza sarete in grado di dare una spinta alle innovazioni nella vostra attività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se ancora non lo avete fatto, aggiornate gli strumenti di lavoro, acquistando apparecchiature più moderne. Buone opportunità in rete. Complicità con il partner, condividendo ideali, speranze e passioni. Sì ad un viaggio insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In quadratura a Marte nel segno, Luna e Saturno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate: la vita è cambiamento, guardate avanti. Rafforzate le difese scegliendo trattamenti naturali. Ferro e magnesio sono adatti alla stagione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Amichevole anche la coppia Luna-Giove in sestile che vi fa uscire, incontrare gente, scoprire qualcosa di nuovo, cosa per voi sempre eccitante. Penalizzata la forma fisica, col sistema nervoso su di giri o, al contrario, una forte sensazione di stanchezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Giornata dispendiosa sia in termini economici sia di energie. Se chiedeste aiuto al vostro team riuscireste a fare tutto prima e a farlo meglio! Anche nel privato, vi aggrappate agli amici cercando soluzioni che da soli non riuscite a trovare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sotto tiro di Marte in quadratura a Saturno, che accende desideri e propone traguardi impossibili, rischiate di mostrarvi apatici e distaccati. A perdere colpi oggi è soprattutto chi pretende troppo: provate ad accontentarvi, senza chiedere di più! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Coppie con programmi a lunga scadenza, non importa se il piacere si fa attendere, l’essenziale è stare insieme e condividere obiettivi e fantasie. Sognando mari trasparenti e barriere coralline, vi prenotate un viaggio da effettuare molto più in là. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

