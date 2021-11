Oroscopo del mese di Novembre 2021 per tutti i segni: amore, lavoro e fortuna secondo Artemide

Oroscopo del mese di Novembre 2021. Cosa prevede lo Zodiaco secondo Artemide? Scopri i segreti delle stelle e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su amore, lavoro, fortuna per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Novembre sarà per te un mese fortunato e ricco di opportunità. Riuscirai a ristabilire relazioni che avevi interrotto da tempo e ne ricaverai un vantaggio anche dal punto di vista economico. Ma quello che guadagnerai potrebbe dissolversi presto a causa della tua tendenza a spendere molto per oggetti non necessari. Per te l'amore è nell'aria a novembre. I tuoi compagni d'avventura ti presenteranno qualcuno che susciterà anche l'interesse della tua famiglia: potrebbe nascere una nuova relazione sentimentale o una grande amicizia.

Toro

Sarebbe fantastico se tu a novembre potessi dedicare un po' di tempo alla pratica della meditazione: in questo modo saresti in grado di riconoscere di più te stesso. Questo ti aiuterà a migliorare diversi aspetti della tua vita. La rabbia che hai dentro potrebbe creare tensione in famiglia e nel rapporto di coppia. Puoi offendere chi ami o uno dei tuoi parenti fino al punto di interrompere definitivamente i rapporti. La meditazione potrebbe essere utile per rilassarti.

Gemelli

Sarai circondato da ottimismo da tutte le parti. Se riesci a coglierlo, avrà un'influenza significativa sulla tua vita e trasformerà le cose in meglio. Devi essere cauto quando si tratta della tua attività lavorativa. L'avidità può mettere a rischio la tua situazione economica. Questo mese potresti ricevere meravigliose notizie su un nuovo membro della famiglia. L'amore? Andrà a gonfie vele. Organizza un viaggio fuori porta con chi ami!

Cancro

Novembre ti riserverà molte buone vibrazioni. Farai errori e fallirai in una varietà di situazioni durante il tuo lavoro, ma piuttosto che concentrarti su cosa hai sbagliato, considera cosa farai dopo per riscattarti. Trai una lezione da questa battuta d'arresto. Potrai intravedere brillanti prospettive, esperienze felici e affermazioni professionali se ti circonderai di persone positive. Fai tutto il possibile per aiutare gli altri a diventare più ottimisti e lascia che il bene abbia un impatto anche su di te e su chi ami.

Leone

Sarà un mese perfetto per viaggiare: novembre è il periodo migliore per espanderti e provare qualcosa di nuovo. Condividi i ricordi più significativi della tua vita con la famiglia e gli amici: questo ti aiuterà a superare i tuoi limiti e ad andare oltre la tua zona di comfort. Incontrerai nuove persone, vedrai nuovi posti e vivrai esperienze inedite. Forse ti ritroverai a "navigare" in una metropoli frenetica. Quando si tratta di lavoro, però, la fortuna non è ancora dalla tua parte.

Vergine

Novembre è il mese in cui puoi finalmente cominciare la tua nuova attività: sei pronto per un inizio impeccabile. Sarà emozionante, ma sarà anche una nuova era nella tua carriera. Ricordati, però, che essere modesti è davvero prezioso: nessuno ama un so-tutto-io quando inizia un nuovo lavoro, specialmente qualcuno che non conosce nei dettagli le dinamiche della tua attività o della tua azienda.

Bilancia

Ti prenderai del tempo per rilassare tutto l'anima e il corpo. Elaborerai un programma abbastanza articolato per allenare il tuo fisico. Lo stress si manifesta in una varietà di modi, ma l'attività fisica può aiutare a ottenere anche il rilassamento mentale: scegli luoghi e orari adatti per non essere disturbato. Questo esercizio ti aiuterà a raggiungere i risultati che desideri nel lavoro, ma scaccerà anche le piccole tensioni che si sono accumulate nel tuo rapporto di coppia e nelle relazioni con gli amici.

Scorpione

A novembre trova del tempo in più da trascorrere insieme alla tua famiglia e ai tuoi amici, non pensare troppo al lavoro che ti sta già dando grandi soddisfazioni. Il legame con i fratelli sarà fonte di gioia. Ti divertirai un mondo con le persone che ami ripercorrendo i ricordi d'infanzia. Tuttavia, potreste avere punti di vista opposti su determinate questioni, il che ancora una volta potrebbe sfociare in un dibattito tumultuoso. Mantieni la calma.

Sagittario

Niente potrà impedirti di essere gioioso e allegro a novembre. Il tuo umore sarà per lo più calmo, grazie anche al fatto che il lavoro ti soddisfa e sarà difficile stancarti nonostante gli impegni incessanti. Ti si presenterà, infatti, una nuova e migliore opportunità, e sarai pieno di idee e le tue competenze saranno apprezzate da tutti. Attenzione, però, non mancheranno momenti di disaccordo con uno dei tuoi colleghi di lavoro. In amore, al contrario, potrebbe essere il mese giusto per consolidare una relazione cominciata da poco.

Capricorno

Hai rimandato per molto tempo qualcosa che volevi fare, e ora è finalmente arrivato il momento. Stai per intraprendere una nuova avventura di vita: vedrai panorami mozzafiato, ma non mettere a repentaglio la felicità che ti riserverà novembre facendo una mossa sbagliata. Fai attenzione sul lavoro: è possibile che i tuoi avversari siano appena oltre la curva. Le spese voluttuarie potrebbero aumentare a dismisura, rendendo difficile stare dietro ai tuoi obblighi finanziari. Spendi in modo oculato, o potresti infastidire chi ti sta vicino e ti vuole bene!

Acquario

A novembre dovrai mostrare grande moderazione in ogni tua azione. È più probabile che incontrerai persone con le quali ti senti a disagio, ma in qualche occasione le relazioni ti riserveranno momenti piacevoli. Avrai successo se riuscirai a fidarti della fortuna e agirai con determinazione. La situazione migliorerà molto alla fine del mese. Il posto di lavoro si rivelerà un ambiente dinamico in cui fioriranno nuove iniziative, ma non permettere alle ambizioni professionali di sopraffarti e di invadere gli spazi della tua relazione sentimentale. Riceverai notizie positive da amici all'estero che rallegreranno il tuo stato d'animo. I tempi sono maturi per investire e trarre benefici economici inaspettati.

Pesci

Ci sono diverse cose che potrai fare per migliorare il tuo benessere generale. Se ti confronti con gli altri, assicurati che questo non influisca sulla tua autostima. Vedrai che essere gentile con gli altri ti farà stare bene, anche se alcuni giorni di novembre saranno meno piacevoli di altri. Nei giorni in cui le cose non andranno come previsto, tenderai ad essere ingiustamente duro con te stesso: non proccuparti, il tuo lavoro ti darà soddifazioni. Nel rapporto di coppia, invece, tutto andrà alla grande riservandoti momenti di felicità indimenticabili.

