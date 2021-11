Oroscopo di domani 13 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 13 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Oggi non siete in vena di grandi manifestazioni d'affetto: vi piace solo riceverle, come gatti che si lasciano accarezzare senza fare le fusa! Giornata al rallentatore, la Luna non v'invita all'azione ma a un ozioso meditare, tra progetti vaghi e ricordi.

Toro

Con Mercurio opposto a Urano nel segno, aumenta il rischio di litigio nella coppia. Le parole urticanti del partner scatenano la vostra reazione. Meglio affidare le sorti della serata agli amici, che trovano sempre il modo per farvi sorridere.

Gemelli

Se tra i due gemelli del mito siete come Castore, il poeta sognatore, oggi continuerete a fantasticare lasciandovi soffiare le migliori opportunità. Ma se siete Polluce, l'intraprendente, vi lancerete in nuove attività più interessanti e remunerative.

Cancro

Vi aspetta un bellissimo sabato, attivo e languido allo stesso tempo. La Luna accende la vostra sensibilità e rende molto godibili i contatti. Vi riusciranno in modo eccellente tutte quelle attività che richiedono fantasia ed estro creativo.

Leone

Via la polvere dagli scaffali e gli scheletri dall'armadio! Se avete un segreto che vi pesa sul cuore, confessatelo subito e non pensateci più. Fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave per accedere a nuovi spazi.

Vergine

Partner inafferrabile, non si sa mai dove vada e quando torni, da ciò partono le vostre peggiori supposizioni. Ma siete davvero fuori pista! La riprova è lo slancio e la passionalità con lui o lei vi abbraccia, promettendovi le luci del Luna Park.

Bilancia

Luna stacanovista. Se vi va di sgobbare pur non essendo di turno, tra volontariato e faccende domestiche non avrete che l'imbarazzo della scelta. Attenzione particolare all'ambiente: utilizzate solo prodotti ecologici e differenziate gli imballaggi.

Scorpione

L'eloquenza non vi manca, anzi oggi è uno dei vostri punti di forza. Col partner però le parole non servono, per capirvi vi basta uno sguardo. Se avete figli dedicate loro tempo e fiabe, se li desiderate cominciate a prenotare la cicogna.

Sagittario

Casa, dolce casa… Stanchi da una settimana particolarmente impegnativa e nonostante il vostro spirito vagabondo, oggi non vedete l'ora di rintanarvi. Famiglia affettuosa e consolatoria, ognuno dimostra la sua partecipazione coprendovi di attenzioni.

Capricorno

Amici intelligenti e stimolanti, coi quali è bello conversar. Vicini che vi bussano alla porta con torte e golosità fatte con le loro mani. Sfatando il mito che vi vuole solitari, oggi con gli altri vi sentite perfettamente a vostro agio.

Acquario

Il quadro della situazione lo avete fin troppo chiaro, con Mercurio ipercritico e Marte impietoso che vi fanno vedere anche quello che non vorreste. Compensate attivando le antenne e abbandonandovi alla vostra meravigliosa fantasia, l'inventiva aiuta.

Pesci

Serenità e benessere al top, la sensibilità oggi non vi ostacola, ma vi aiuta a sintonizzarvi con l'ambiente e con chi ha bisogno di voi. Seguite l'ispirazione. Il vostro tocco creativo è ben riconoscibile anche nelle questioni più ordinarie.

