Oroscopo di domani 14 novembre 2021 - Barbanera

Ariete

Potreste decidere di trascorrere la domenica all'insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l'animo di chi vi è accanto.

Toro

Addolcita dalla Luna, l'opposizione del Sole oggi ha l'effetto di farvi prendere coscienza dei vostri errori, inducendo in voi la volontà di porvi rimedio. Domenica da dedicare al fai da te o alla cucina creativa, che per voi è sempre fonte di ispirazione.

Gemelli

Sentimenti confusi, velati da un'atmosfera fumosa che non promette nulla di speciale, se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto. Incerti su come trascorrere il pomeriggio, finite col fare zapping imbambolati sul divano…

Cancro

La Luna vi garantisce buonumore e tranquillità emotiva, che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti a un buon pranzetto. Shopping divertente nel pomeriggio, seguendo un amico che conosce i migliori outlet della zona.

Leone

Impigriti dalla Luna introspettiva, siete poco portati ad agire in senso pratico e costruttivo. Recupero nel pomeriggio, grazie al cambio lunare. Aspettate la sera se avete intenzione di svelare i vostri sentimenti, avrete maggiori possibilità di fare centro.

Vergine

Il partner non ve la racconta giusta, il suo comportamento incerto non sfugge al vostro occhio attento e indagatore. Parlare servirà a chiarire. Amici complici con cui confidarvi, sfogandovi con loro scoprite di aver preso un grande abbaglio.

Bilancia

L'affetto non lo esprimete a parole, ma con i fatti: mettendo in tavola il piatto preferito o con quelle piccole attenzioni che fanno la differenza. Voglia di un quattro zampe per casa, se ancora non l'avete, iniziate l'opera di persuasione in famiglia.

Scorpione

Luna in trigono, peccato sciupare la domenica rimanendo in città. Meglio una gita romantica insieme all'amato bene, immersi nei colori autunnali. Perfetta armonia psicofisica, nulla da togliere o da aggiungere, l'importante è riuscire a mantenerla!

Sagittario

Domenica tediosa, con la Luna in quadratura che vi mette il bastone tra le ruote, ancorandovi in casa quando vi andrebbe di uscire con gli amici. In primo piano la famiglia, con tutte le sue implicazioni affettive e le relative problematiche.

Capricorno

Il sestile lunare è il motivo del vostro buonumore. State bene con voi stessi, ma in questa domenica vi va di condividere e di vedere gente. Sì a un pranzo in compagnia degli amici, magari in collina, immersi nei colori autunnali della natura.

Acquario

Quando vi sentite demotivati perché la vostra voce non viene ascoltata a sufficienza, vi ritraete nel guscio, con un orgoglio insospettato. Se non vogliono darvi retta, facciano pure, peccato che i problemi altrui coinvolgano di riflesso anche voi.

Pesci

Creatività al top, se siete artisti trovate splendide ispirazioni dalla natura autunnale, con quel filo di malinconia, così caro al vostro cuore. Ottimi risultati anche nelle attività più pratiche e concrete, che di solito non sono il vostro forte.

