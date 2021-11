Oroscopo di domani 15 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 15 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Idealizzato l'amore è ancora più bello, peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile. Cuore da pazzerelloni, ma testa da persone serie: gli impegni di lavoro non consentono svarioni.

Toro

Questo lunedì prevede un'immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Obiettivi ambiziosi richiedono pazienza, scalpitare per sbrigarvela in fretta vi crea solo tensione.

Gemelli

L'amicizia prima di tutto, senza aspettative. Notando le difficoltà economiche o esistenziali di un amico, siete i primi ad offrirgli un aiuto. Felici e contenti in viaggio così come al lavoro, circondati da rapporti di complicità e fiducia.

Cancro

Semaforo giallo acceso dalla Luna in quadratura, che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco col rischio di concludere poco o niente. Nei rapporti il problema sono le aspettative: se pretendete troppo dagli altri, rischiate di rimanere delusi.

Leone

Assecondate il desiderio di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente, in questo lunedì può capitarvi qualcosa di simpatico ed eccitante. Di fronte a un'offerta, pur lusinghiera, non perdete il senso della realtà, ma valutatela con prudenza.

Vergine

Le ambizioni sono grandiose e i progetti ben costruiti, ma per realizzare tutto vi mancano i fondi e di condividere con i soci non se ne parla nemmeno. Oggi è importante che non vi isoliate: rimuginando, i problemi anziché risolversi si amplificano!

Bilancia

In coppia, una spiacevole atmosfera di freddezza s'instaura a causa di un banale bisticcio. Non tiratela per le lunghe, chiarite al più presto. Prestate maggiore attenzione al vostro benessere fisico, oggi è meglio evitare le attività troppo faticose.

Scorpione

Se un palpito d'amore c'è, è subordinato al lavoro: magari siete innamorati di un collega, oppure il partner fa parte della vostra stessa azienda. Impegno a favore dell'ecologia e degli animali, come il vostro quattro zampe, che ormai è il re della casa.

Sagittario

Tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare molte simpatie. Se il colpo di fulmine arriva, passa attraverso il gioco e qualche piccola follia: la complicità unisce.

Capricorno

Chiudete con gli schemi del passato inventando qualcosa di innovativo, magari una start up che contribuirà a rimpinguare le vostre finanze. Rapporti complici e sereni con amici e colleghi, fondati sul dialogo e la condivisione di interessi.

Acquario

Lunedì sereno e ricco di soddisfazioni, grazie alla Luna armonica al vostro segno. Amici, parenti, colleghi, compagni: tutti vi gravitano attorno. Sarebbe un vero peccato sprecare del tempo a rimuginare su questioni che faticate a metabolizzare.

Pesci

Argomento del giorno, le finanze. Le vostre vanno su e giù, proprio come l'umore, in parte prosciugate da pagamenti, in parte da acquisti voluttuari. Se è un po' che pensate di prenotare una vacanza, l'occasione giusta potrebbe capitarvi proprio oggi.

