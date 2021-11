Oroscopo di domani 17 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 17 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

L'amore non è il primo dei vostri pensieri oggi che siete alle prese con conti e bilanci. Ma la stabilità non è solo quella finanziaria. Giornata alla ricerca della sicurezza, sia economica sia personale, indispensabile per ogni iniziativa.

Toro

Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Marte all'opposizione. Siete così elettrici da accendere fuochi ovunque rivolgiate lo sguardo! Al lavoro oggi è importante che nessuno vi forzi, appellandosi a responsabilità o doveri.

Gemelli

Progetti grandiosi ma così confusi da sembrare irrealizzabili. Viaggiate a due velocità: efficienti nelle piccole cose, inconcludenti nelle grandi. Insolita venatura di possessività nei sentimenti, quando vi sentite inadeguati tutti vi sembrano rivali.

Cancro

Si rafforza il rapporto con una persona che vi fa sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Ottimo inizio! Il sesto senso unito a una buona capacità organizzativa vi permetterà di centrare gli obiettivi.

Leone

Sotto il tiro di Urano, Luna e Marte tutti in quadratura, sfoggiate la vostra parte peggiore: al lavoro, se il capo siete voi, dura vita per i dipendenti… Probabili guasti in casa, urge contattare un tecnico o cercare una sostituzione adatta alle vostre esigenze.

Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Armonici al vostro segno, ma in conflitto tra loro, Marte e Urano vi rendono un po' caustici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari. Sicuri e veloci in viaggio, ma occhio a non esagerare con l'acceleratore: l'autovelox è pronto a immortalarvi!

Bilancia

Spese consistenti e qualche imprevisto. Se avevate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi: è ora di sborsare! Disappunto serale esaminando le ricevute, tra una cosa e l'altra avete dilapidato un bel gruzzoletto.

Scorpione

Intrattabili, con Marte infiammabile nel segno sotto il tiro di Urano opposto. Segnali d'insofferenza dal partner: solo un santo potrebbe sopportarvi! Se la coppia è già scoppiata il nervosismo giunge al culmine… Non aggiungete altra benzina al fuoco!

Sagittario

Presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze: trascurare un dettaglio può compromettere l'intero lavoro. La fretta di concludere penalizza i risultati, e lo stesso vale per chi è impegnato nello studio.

Capricorno

Figli un po' indisciplinati. Dalla cerchia delle vostre frequentazioni piovono consigli come se tutti gli altri avessero educato dei campioni di diligenza… Tranquilli, con un po' di pazienza anche i vostri pulcini la smetteranno di arruffare le penne.

Acquario

Se in famiglia c'è aria di battaglia, cosa sensata è prendere cappotto e chiavi e uscire di casa, lasciando che a vedersela siano gli altri… Siete stanchi di assistere a questi continui battibecchi e non ci metterete del vostro per fomentarli.

Pesci

L'amore è il clou della vostra vita. Se c'è ve lo tenete stretto e ne vorreste sempre di più, se manca ve ne dolete, lamentando la vostra solitudine. In questo caso frequentate con passione sfrenata i social, sperando di incontrare l'anima gemella.

