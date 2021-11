Oroscopo di oggi 16 novembre 2021

Oroscopo oggi 16 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La Luna nel segno mette in luce la vostra anima intraprendente, peccato che con Plutone dissonante rischiate di sprecare inutilmente energia. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi: lasciate libertà di scelta.

Toro

Grandi potenzialità si agitano in voi, ma oggi, per mancanza di voglia o di appoggi, tutto finisce lì. Poco male, il vostro momento arriverà. Approfittate della stasi attuale per riorganizzare le vostre risorse e sfoderare a tempo debito il lato migliore.

Gemelli

Una piacevole sensazione di complicità nel rapporto con i colleghi vi darà la spinta giusta per superare eventuali intoppi e disguidi. Lasciatevi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa.

Cancro

Grattacapi di lavoro e tensioni col partner. Sono i bimbi di casa la vostra delizia, che con la loro tenerezza alleggeriscono ogni problema. Tra favole, giochi e squisiti dolcetti preparati seguendo le ricette della nonna, tornate bambini anche voi.

Leone

Nella mente e nel cuore una serie infinita di progetti, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta, almeno per adesso, è l'entusiasmo. Un viaggio è una buona occasione per concludere affari e mettere in luce la vostra professionalità.

Vergine

Voglia di arrivare al top: a trattenervi sono le zavorre del passato, insicurezze dovute a un errore che tutti hanno dimenticato. Tutti, tranne voi. Le stelle vi suggeriscono di guardare lontano: fuori dal solito ambiente, ricominciare è più facile.

Bilancia

Nonostante la vostra adattabilità, non sopportate di sentirvi controllati. Pretendete la piena libertà d'azione, anche a costo di sbagliare. Meteo variabile nel cielo del rapporto di coppia, vi stupisce constatare che tutto dipende da voi.

Scorpione

Armonia con i colleghi, tutti colti e preparati. Con loro non si parla solo di griffe o di auto, ma di progetti, ambiente e problemi personali. Se lavorate nel commercio, un bell'afflusso di clientela vi fa chiudere la giornata stanchi ma soddisfatti.

Sagittario

Intensa sintonia con il partner, un po' perché avete trovato la persona giusta, la cosiddetta mezza mela, un po' perché siete di buon carattere. Acceso il sentimento, intensa l'attrazione, se ancora non avete pupi potreste farci un pensierino!

Capricorno

Siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Ci proverà la Luna, oggi, ma saprete rimettere in riga persino lei! Un po' di nervosismo causato da imprevisti in famiglia che vi fanno perdere un mucchio di tempo.

Acquario

Felici e contenti, col sestile lunare a Giove nel segno. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli altri saranno attratti da voi. Incontri piacevoli e intriganti, da vivere con spontaneità, ma soprattutto con la massima chiarezza.

Pesci

Difficile resistere alla tentazione di spendere oltre le vostre possibilità, ma un amico nei panni del grillo parlante vi impedirà di fare pazzie. Nel privato, più che d'amore si parla d'amicizia, magari venata di desideri ancora inespressi.

