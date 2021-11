Oroscopo di domani 18 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 18 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Le finanze sono il leitmotiv della giornata: tra la spesa settimanale, quelle per l'estetica e qualche extra, la carta è sempre in azione! Obiettivi ambiziosi, ciò che manca oggi è l'energia necessaria per far fronte a tutti gli impegni.

Toro

A una persona lontana scrivete sempre più spesso, ma stavolta siate più espliciti, svelando i vostri sentimenti in tutta la loro pienezza. Non è escluso che l'altro colga finalmente la palla al balzo e rilanci con identico entusiasmo.

Gemelli

Le stelle oggi non vi fanno buon gioco, la mente è confusa da troppi stimoli, come un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme. Nulla di fatto per i cuori solitari, rimanete in compagnia dei vostri sogni, bellissimi ma inconsistenti.

Cancro

Sentimenti intensi e profondi, per le persone care siete pronti a fare rinunce: rispetto alla materia e agli agi, arriva sempre prima il cuore. Tensioni col partner a causa dei pargoli, ovviamente il vostro istinto cancerino propende per la prole.

Leone

Bersagliati dal fuoco incrociato di Luna e Urano da una parte e Mercurio e Marte dall'altra, vi sentite messi all'angolo e reagite con insofferenza. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto, avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità.

Vergine

In una trattativa d'affari, siate prudenti con le parole per non rischiare di invalidare un contatto studiato e portato avanti con astuzia e maestria. Importante anche il controllo delle emozioni, non siate troppo impulsivi, altrimenti insospettite l'interlocutore.

Bilancia

La tensione c'è, vi lavora dentro, anche se dall'esterno non trapela: tutta colpa della coppia Luna-Urano in ottava Casa, quella dell'inconscio. Acquisti in libreria, alla ricerca di argomenti insoliti per voi: trattati psicologici o saggi esoterici.

Scorpione

Coppia in crisi: o scoppia o recupera l'intesa. Per mettere le cose a posto, però, non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo. Niente drammi, affrontate il problema con un discorso chiarificatore, guardandovi dritto negli occhi.

Sagittario

Occhio puntato su lavoro e benessere, così piace al duo Luna-Urano, in transito nella vostra sesta Casa. Nel mirino anche ambiente ed ecologia. Bene le attività in proprio, siete pienamente soddisfatti dell'effetto ottenuto dalla pubblicità online.

Capricorno

Luna di Terra, in trigono a Venere nel segno. Con voi la forza dell'amore, stabile e profondo, capace di esprimersi e proiettarsi verso il futuro. Parole evocative e immagini delicate, il vostro è un linguaggio romantico che viene dal cuore.

Acquario

Voglia di far nulla, mista paradossalmente a una strana agitazione, che vi impedisce di applicarvi seriamente e costruttivamente a qualsiasi cosa. Anche a scuola, non riuscite a concentrarvi e a mantenere l'attenzione per più di cinque minuti.

Pesci

Centrare l'obiettivo oggi non vi costerà alcuna fatica. Soprattutto se metterete in gioco le vostre doti naturali: intuito, creatività, fantasia. Sostenuti da un insolito senso pratico, riuscirete a portare a termine in tempo utile tutti i vostri impegni.

