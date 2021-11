Oroscopo di domani 20 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 20 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Iniziate il weekend con la Luna amica. Siete dello spirito giusto per accogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi. Tutto a cuor leggero, arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un happy hour con gli amici.

Toro

Siete molto presi dalle questioni economiche e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, ma anche intuito e spunti creativi saranno le vostre carte vincenti!

Gemelli

La Bianca Signora nel vostro segno forma un armonioso trigono con Saturno, freddino ma sereno, stabilizzando i rapporti e infondendovi sicurezza. Emozioni sotto controllo, la serenità vi si legge negli occhi e trapela dal contenuto dei vostri discorsi.

Cancro

Luna in dodicesima Casa, quella delle emozioni compresse. Un filo d'ansia senza capirne il perché, in cerca di dolci e caloriche compensazioni. Bene dedicarsi ad attività rilassanti ma che vi restituiscano anche un po' di vitalità, come suonare uno strumento.

Leone

La vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco, dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura estroverso e dominatore. Parte del merito va anche alla Luna in sestile che vi rimette in pace con voi stessi e col mondo intorno.

Vergine

La vostra dolce metà vi dà buca all'ultimo minuto? Meglio così, tanto non siete in vena. Con un buon libro o un film, stasera state bene a casa. In materia di sentimenti e questioni personali preferite non coinvolgere gli altri e cavarvela da soli.

Bilancia

Clima sereno, di collaborazione, in cui saprete giocare bene le vostre carte, senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Vivacità e leggerezza saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro.

Scorpione

Sabato chiusi in casa, chiuso anche il vostro cuore. In famiglia avete la sensazione di dare più di quanto ricevete, ma forse siete voi a volerlo. Tempo da dedicare a fare ordine, liberandovi dalle chincaglierie irrazionalmente accumulate.

Sagittario

L'opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi per recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.

Capricorno

La Luna parla chiaro, salute e benessere sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino: spesa, farmacia… Poco spazio al relax anche in serata, ma la consapevolezza di essere utili agli altri è comunque appagante...

Acquario

Con Saturno nel segno non si scherza, è lui il severo grillo parlante a bacchettare voi, refrattari a ogni forma di obbligo o proibizione. A tirarvi su ci pensa la Luna: introspettivi sì, ma comunicativi con il partner e affettuosi con i figli!

Pesci

Sabato apatico. A seguire l'istinto non avreste voglia di far nulla, una strana stanchezza unita a demotivazione vi rende indifferenti a tutto. La Luna di certo non vi aiuta: in famiglia, la vostra tendenza a sfuggire i problemi è sotto accusa!

