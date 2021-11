Oroscopo di oggi 19 novembre 2021

Oroscopo oggi 19 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Attenzione concentrata sull’avere, con traguardi un po’ ambiziosi: così decide la Luna in seconda Casa in accordo con Plutone, maestro di potere. Obiettivi da ridimensionare, amici e colleghi vi danno consigli utili, da seguire alla lettera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Luna e Urano nel segno che, in combutta con Venere, vi inducono alla ricerca di attività e passatempi estranei alle vostre abitudini. Novità in arrivo per le coppie, anche di lungo corso. Se belle o brutte, dipende soprattutto da voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione. Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente: vi impegnate in modo costante, intenzionati a badare al sodo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Troppa carne al fuoco non va, selezionate gli obiettivi e affrontateli uno alla volta. Non oggi magari, buono per programmare ma non per agire! Un po’ complicate le finanze, a causa di un colpo di testa per il quale pagate ancora le conseguenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano. Tran tran quotidiano piacevole, non occorre premere l’acceleratore. Adeguate il vostro ritmo senza stressarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

C’è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri più intimi. Sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non sa, non vuole o non è in grado di recepire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Se ancora la coppia non c’è ma ci sperate, stupite l’oggetto delle vostre brame con qualcosa che lo scuota nel profondo, facendolo capitolare. Buoni affari protetti da Venere e Plutone in sestile al vostro segno: creatività e carisma faranno centro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se v’imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione. Se avete ambizioni di carriera, cominciate a raccogliere le idee e a convogliarle in un progetto convincente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Annoiati dalla routine quotidiana? Cercate qualcosa di nuovo ed eccitante? Venere in trigono a Urano vi assicura una giornata diversa dal solito. In coppia, se un pupo ancora non c’è ma la voglia sì, cominciate a pensare di prenotare la visita della cicogna. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Felici con gli amici, ma non si può dire lo stesso degli amori, già caduti in prescrizione o in fase di rottura senza possibilità di ripensamenti. Quanto a casa vostra… una vera Babele, non vi ci raccapezzate più. Uscite spesso per non sentirvi soffocare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

Messaggino da cardiopalmo da una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo. E invece, che sorpresa, anche lei vi sta pensando intensamente… tanto che è in arrivo da voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata