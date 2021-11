Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 20 e domani 21 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Luna in dodicesima Casa, quella delle emozioni compresse. Un filo d’ansia senza capirne il perché, in cerca di dolci e caloriche compensazioni. Bene dedicarsi ad attività rilassanti ma che vi restituiscano anche un po’ di vitalità, come suonare uno strumento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

