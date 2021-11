Oroscopo di domani 21 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 21 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

A sdrammatizzare un malinteso di coppia basta una battuta o uno scherzo, segno evidente che il problema non è così tragico come lo dipingete. Emozioni ed esperienze condivise fungono da collante, avete tante cose in comune, perfino difetti e virtù. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Cercherete compensazioni attraverso lo shopping. L’idea non è malvagia, ma occorre stabilire in anticipo il budget e saperlo rispettare. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Disinvolta e chiacchierona, la Luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a gogò. Serenità su tutti i fronti. Un pizzico di dispersività va messo in conto, fa parte del vostro personaggio poliedrico e leggero. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

A lui o lei volete un bene dell’anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi e interrogativi. A preoccuparvi non è l’ipotesi di un terzo incomodo, ma i dubbi sulla compatibilità dei vostri caratteri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Lunatici non per carattere ma per condizioni planetarie. Le zone più colpite famiglia e coppia, nebbia e pioggerella che tolgono la visuale. Nervosi e irritabili in casa, qualsiasi cosa vi venga richiesta, la fate di malavoglia e protestando. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Il trigono Luna-Giove, entrambi in segni d’Aria come il vostro, è una vera panacea per il vostro umore. Euforia, ottimismo e serenità nei rapporti. Utilizzate profumazioni fresche e leggere. Adatte al segno le essenze al muschio, verde o bianco. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

In aspetto armonico a Plutone e dissonante a Giove, Mercurio nel segno risveglia in voi l’amore per il mistero e il desiderio di risolvere enigmi. Avete il vantaggio di saper vedere il quadro nel suo insieme senza per questo trascurarne i dettagli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Confusione emotiva innescata da Luna e Nettuno. Indispensabile per il partner armarsi di santa pazienza per far fronte ai vostri sbalzi d’umore. Frizzanti e propositivi gli amici che avete intorno, aderendo alle loro iniziative vi ricaricate anche voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Suggerimenti da un amico che sa leggere le carte, oggi vi affidate al linguaggio simbolico del suo antico mazzo di tarocchi: sarà sorprendente. Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre doti e sulla buona sorte. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Felici, con la Luna in trigono al vostro inquilino Giove, che vi sorride benevolo. Protetti dal suo raggio celeste, vi sentite invulnerabili. Parlate degli altri come se fossero tutti amici, sulla stessa lunghezza d’onda… ma non sempre è così. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Chiacchiere e belle notizie da un amico lontano, magari fiocca anche un invito per le prossime feste, esattamente quello che stavate aspettando. In questa domenica però trascorrete più tempo a fantasticare rispetto a quanto riusciate a realizzare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

