Oroscopo di oggi 20 novembre 2021

Oroscopo oggi 20 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Iniziate il weekend con la Luna amica. Siete dello spirito giusto per accogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi. Tutto a cuor leggero, arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un happy hour con gli amici.

Toro

Siete molto presi dalle questioni economiche e da affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, ma anche intuito e spunti creativi saranno le vostre carte vincenti.

Gemelli

La Bianca Signora nel vostro segno forma un armonioso trigono con Saturno, freddino ma sereno, stabilizzando i rapporti e infondendovi sicurezza. Emozioni sotto controllo, la serenità vi si legge negli occhi e trapela dal contenuto dei vostri discorsi.

Cancro

Luna in dodicesima Casa, quella delle emozioni compresse. Un filo d'ansia senza capirne il perché, in cerca di dolci e caloriche compensazioni. Bene dedicarsi ad attività rilassanti ma che vi restituiscano anche un po' di vitalità, come suonare uno strumento.

Leone

La vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco, dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura estroverso e dominatore. Parte del merito va anche alla Luna in sestile che vi rimette in pace con voi stessi e col mondo intorno.

Vergine

Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano. Tran tran quotidiano piacevole, non occorre premere l'acceleratore. Adeguate il vostro ritmo senza stressarvi.

Bilancia

C'è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri più intimi. Sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non sa, non vuole o non è in grado di recepire.

Scorpione

Se ancora la coppia non c'è ma ci sperate, stupite l'oggetto delle vostre brame con qualcosa che lo scuota nel profondo, facendolo capitolare. Buoni affari protetti da Venere e Plutone in sestile al vostro segno: creatività e carisma faranno centro.

Sagittario

Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se v'imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione. Se avete ambizioni di carriera, cominciate a raccogliere le idee e a convogliarle in un progetto convincente.

Capricorno

Annoiati dalla routine quotidiana? Cercate qualcosa di nuovo ed eccitante? Venere in trigono a Urano vi assicura una giornata diversa dal solito. In coppia, se un pupo ancora non c'è ma la voglia sì, cominciate a pensare di prenotare la visita della cicogna.

Acquario

Felici con gli amici, ma non si può dire lo stesso degli amori, già caduti in prescrizione o in fase di rottura senza possibilità di ripensamenti. Quanto a casa vostra… una vera Babele, non vi ci raccapezzate più. Uscite spesso per non sentirvi soffocare.

Pesci

Messaggino da cardiopalmo da una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo. E invece, che sorpresa, anche lei vi sta pensando intensamente… tanto che è in arrivo da voi.

