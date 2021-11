Almanacco di oggi - 21 novembre: Santo e proverbio del giorno. Quando sorge il sole

Domenica, 21 novembre 2021

IL SOLE

sorge alle 06.57 tramonta alle 16.34

Ora solare

LA LUNA

tramonta alle 08.53 sorge alle 17.53

Luna calante

La Chiesa ricorda

Cristo Re

Presentazione di Maria al Tempio

S. Gelasio I, S. Mauro

Se ti chiami... Maria

Il tuo nome è la forma latina del greco María, a sua volta mutuato dall’ebraico Miryam. Molte le ipotesi sul suo significato: la più accreditata propone un’origine egizia, basata sui termini mry o mr, che significano rispettivamente “amata” e “amore”.

Dice il proverbio

Trova dovunque ascolto, l’uomo garbato e colto.

Sono nati oggi

Goldie Hawn - 1945

Andrea Pezzi - 1973

Inés Sastre - 1973

Chi è nato oggi...

Nonostante la sua innata riservatezza, sa ispirare profonde simpatie e il suo fascino sottile lo porta ad avere grande influenza sugli altri. Nella professione è portato per lavori di ricerca e catalogazione che richiedano acutezza, concentrazione e metodo. In amore brilla per onestà e fedeltà, e il partner può contare sul suo appoggio in qualsiasi circostanza.

Accadde oggi

Il 21 novembre 1783 i fratelli Montgolfier facevano volare per la prima volta un aerostato con un equipaggio umano a bordo. Si trattò di un volo di 25 minuti che coprì una distanza di circa 9 km a una quota di 100 m di altezza, sui tetti di Parigi

Hanno detto

La buona occasione difficilmente si presenta e facilmente si perde.

Publilio Siro

Ricetta del giorno

Gelato alle Noci

Tempo (min.): 30

Difficoltà: Facile

Calorie per porzione: 920

INGREDIENTI (per 4 persone):

500 g di gelato di crema - una tazza di noci sgusciate - 2 cucchiai di burro - una tazza di cioccolato fondente grattugiato.

Porre al fuoco un pentolino con il burro, aggiungere il cioccolato fondente grattugiato e, a fiamma bassa, mescolare con un cucchiaio di legno, amalgamando bene il tutto, fino a ottenere una crema. Quindi incorporarvi i gherigli di noci tritati grossolanamente, continuando a rimestare a fuoco basso. Distribuire il gelato di crema in quattro coppette e versarvi sopra, ben calda, la salsa preparata e servire.

Consigli pratici

Deliziosa senape

Per preparare in casa un’ottima senape forte polverizzate nel macinacaffè 4 cucchiai di senape bianca, metteteli al fuoco con 8 cucchiai di aceto di vino bianco, mezzo cucchiaino di rafano grattugiato, mezzo di noce moscata, poco pepe e sale. Cuocete per 5 minuti, poi mettete in un vasetto e sterilizzate.

Benessere naturale

Arnica, prezioso rimedio

Tra i rimedi naturali, molto importante è l’arnica montana: si tratta del più potente antinfiammatorio che esista in natura. L’arnica è infatti efficacissima per alleviare i dolori alle ossa e il senso di indolenzimento in tutto il corpo tipico dell’influenza. È anche una preziosa alleata contro gli abbassamenti di voce causati dal freddo o dallo sforzo eccessivo delle corde vocali. È infine pure un toccasana per tutti i tipi di traumi, dalle ferite alle contusioni.

