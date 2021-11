Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Felici, con la Luna in trigono al vostro inquilino Giove, che vi sorride benevolo. Protetti dal suo raggio celeste, vi sentite invulnerabili. Parlate degli altri come se fossero tutti amici, sulla stessa lunghezza d’onda… ma non sempre è così. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

