Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

