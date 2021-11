Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Cercherete compensazioni attraverso lo shopping. L'idea non è malvagia, ma occorre stabilire in anticipo il budget e saperlo rispettare. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.

