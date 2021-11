Oroscopo di oggi 22 novembre 2021

Oroscopo oggi 22 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Arriva il bel trigono di Fuoco del Sole in Sagittario, ossia un pieno energetico che vi risolleva, portandovi a concludere tutto presto e bene. La Luna viaggia silenziosa in quadratura al segno, mettendo sotto osservazione i rapporti familiari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Tutto fila liscio nel lavoro, anche gli scambi commerciali e le trattative. Manca solo una firma, procedura che va sorprendentemente per le lunghe. Più introspettivi e propensi alla meditazione da oggi, con il Sole che cambia segno e angolazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Il Sole scivola dalla sesta Casa, dove vi ha impegnati con il lavoro, alla settima, quella che parla di affari, società e relazioni di coppia. Pronti a chiarire ogni malinteso col partner, che difficilmente riuscirà a resistere al vostro sorriso disarmante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Squadra unita e affiatata è il primo step da realizzare. Non si tratta di dimostrare il proprio prestigio, ma di portare avanti un progetto comune. Al lavoro come nel privato è fondamentale la complicità, l’essere disponibili ad ascoltarsi e capirsi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Neutra la Luna, ma amicone il Sole, da oggi finalmente in trigono al vostro segno, che libera una vitalità in stand by ed emozioni inespresse. Il fuoco della passione non può restare inattivo a lungo! Input per i creativi, una mostra vi parla al cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con la Luna che vi sostiene, potreste dedicare parte di questo lunedì alle relazioni e agli affetti: il lavoro non è tutto, conta anche il cuore. Contrario il Sole, da oggi in quadratura. Preparatevi a un chiarimento irrinunciabile, il passato ritorna. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Il Sole oggi passa in sestile entrando in Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore. Vi sentirete più aperti, allegri e desiderosi di novità. L’importante è che oggi non vi lasciate condizionare dai malumori messi in campo dalla Luna cancerina. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Volgere lo sguardo all’estero è il must del momento, con traguardi ambiziosi e guadagni da rinvestire subito: è così che ci si salva dalla crisi! Ultime ore utili per brindare alla vostra salute e al vostro compleanno, poi il Sole vi lascerà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Auguri a chi proprio oggi festeggia il compleanno, ma anche a tutti i nativi del segno che dall’ingresso del Sole ricevono una sferzata benefica. Il vero amore oggi è il vostro cagnolone, oppure il micio che vi salta addosso facendovi le fusa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Irrequieti per colpa della Luna che dal segno opposto solletica emozioni e ricordi, prendendo in contropiede il vostro millantato self-control. Poche parole ma tanti sogni nel cassetto, il partner è pronto a condividerli, voi ancora no! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

L’amico celeste oggi è il Sole che passa in sestile, e di amici ne avete tanti, vicini e lontani, ora che i social travalicano il tempo e lo spazio. Felici se trattate con l’estero e avete interlocutori in ogni paese del mondo, la routine non fa per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Il trigono della Luna d’Acqua vi rende particolarmente romantici, ma anche estrosi e creativi. Se oggi seguirete l’intuito non sbaglierete. Peccato che il passaggio del Sole in quadratura metta subito in luce qualcosa che non gira come dovrebbe. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata