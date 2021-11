Oroscopo di oggi 23 novembre 2021

Oroscopo oggi 23 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Anziché scaricare il vostro nervosismo in famiglia, cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Buone opportunità nel lavoro, ma state attenti a non urtare la suscettibilità di chi potrebbe esservi utile. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La Luna complice in sestile promette contatti e affari vantaggiosi. Con una delle persone che conoscerete, nascerà un’amicizia particolare. È probabile che mettiate in discussione schemi e abitudini, gli stessi che finora vi davano sicurezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Giornata tranquilla per voi, anche se piuttosto spendacciona per via della Luna in seconda Casa, la banca dell’oroscopo: acquisti da nababbi! Porzioni più che abbondanti a tavola, senza il rischio di mettere su peso: questa sì che è una vera fortuna! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Con il partner siete sempre molto affettuosi e anche se lui sulle prime sembra distante, ci pensa il vostro filtro magico a riattizzare la fiamma. Importanti gli amici, se è un po’ che non vi ritrovate, questa è la serata giusta per una cena insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata introspettiva, la Luna in dodicesima Casa vi trascina in un’isola di nostalgia e ipersensibilità, facendovi volare con la fantasia.Impegnati col lavoro di giorno, in serata vi prendete il vostro tempo, senza programmi o appuntamenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Tutti i pianeti dalla vostra oggi, a parte il solito Nettuno. Vi sentite in pace con l’ambiente e le persone intorno, state bene ovunque e con chiunque. La vostra serenità è un toccasana per tutti: non conta il luogo, ma le persone che ci vivono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Inchiodati al lavoro quando vorreste essere liberi di dedicarvi ad altro. Se proprio non potete delegare, sperimentate il piacere di sentirvi utili. È il ricordo di un’esperienza negativa a influenzare il presente, condizionando il vostro atteggiamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Felici anche di martedì, tra colleghi zelanti e generosi di buoni consigli, soprattutto se siete alle prime armi e le loro dritte sono vera manna. Creatività potente e produzioni fantasiose, in viaggio diventate ancora più ricettivi agli input. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta ed attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa vi potrà esser chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Partner immusonito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni: troppo tempo, energia e dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi. Di lui o lei sembrate esservi dimenticati… Mai darlo per scontato, potrebbe rimettersi in gioco! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Fiduciosi nella validità del vostro progetto nonché nella disponibilità dei colleghi, oggi lavorate di buona lena, senza avvertire la fatica. Le situazioni da tenere sotto controllo si moltiplicano, ma non sempre i vostri interventi sono risolutivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

In coppia, il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all’accompagnare i figli a scuola. Ménage familiare sereno e ben organizzato, in un clima di tenerezza sgombro da gelosie e sospetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata