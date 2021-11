Oroscopo: ecco la compatibilità dei Pesci in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Ecco la compatibilità dei Pesci con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Le caratteristiche dei Pesci

Una relazione d'amore con i Pesci è paradossale e imprevedibile. Il loro sovrano Nettuno è un nebbioso pianeta surreale, dove è difficile distinguere la realtà dalla finzione. I Pesci innamorati sono sentimentali, incredibilmente sensuali e tendono a idealizzare il loro partner. Sognatori appassionati, immaginano relazioni nei colori dell'arcobaleno, spesso non corrispondenti alla realtà.

Come sono i Pesci in amore?

Quando le illusioni si scontrano con la triste realtà, per i Pesci è molto doloroso sopportare la delusione. Per natura, sono romantici e idealisti, è difficile per loro vedere il mondo senza immaginari abbellimenti. I Pesci sono inclini al sacrificio in amore. Spesso scelgono come compagni persone bisognose di aiuto e compassione. Se una persona infelice che si lamenta di un destino malvagio entra nel loro campo visivo, sprofonda immediatamente nell'anima dei Pesci. A loro piace confortare e proteggere.

Come rappresentanti dell'elemento Acqua, amano i romanzi tempestosi e le forti emozioni. Se l'amore è reciproco, possono farlo sembrare una favola. I rappresentanti di questo segno sono persone gentili, educate e leali con una sottile organizzazione spirituale.

Come si comportano i Pesci nelle relazioni?

Sia le donne che gli uomini Pesci hanno bisogno di cure e sostegno. Hanno bisogno di un compagno per dissipare i loro umori cupi e aiutarli ad affrontare gli squilibri emotivi. Hanno bisogno di continue assicurazioni di amore, lode e affetto. Se i Pesci non trovano un partner degno, seguono il flusso, diventano contemplatori indifferenti, dimorando in un mondo di fantasie dolorose.

Non dovresti aspettarti iniziative sul fronte dell'amore dai Pesci. Spesso assumono una posizione passiva, sognando un bellissimo cavaliere che conquisterà i loro teneri cuori. Tolleranza, compassione, capacità di ascolto, pensiero originale attirano molti spasimanti dei Pesci. Come andrà a finire la loro relazione dipende non da ultimo dalla compatibilità secondo l'Oroscopo.

I Pesci innamorati raramente entrano in azione. Almeno finché non saranno sicuri al 100% della reciprocità. Forniranno suggerimenti difficili da capire per le persone con uno scarso intuito.

Svantaggi di un partner Pesci

* Immobilismo. I Pesci sono per natura opportunisti. Possono dedicarsi a lavori poco promettenti per anni, non volendo spostarsi dalle loro case; vivere con una persona non amata, temendo le seccature delle procedure per il divorzio. Invece chiudere una relazione, preferiscono portare la loro croce nella sofferenza per tutta la vita. I Pesci possono lamentarsi a lungo di quanto sia stata infruttuosa la loro vita, lamentarsi degli altri (coniugi, genitori, figli), senza fare nulla.

* Incapacità di dire di no. I Pesci vogliono essere buoni con tutti. Se è richiesto di esprimere un parere negativo, possono aggirare la risposta o fingere di concordare su qualunque questione. Questo approccio è generato dall'incertezza interna, dalla paura delle spiacevoli conseguenze del rifiuto. Ad esempio, una moglie Pesci ha paura di avanzare pretese su un marito despota e obbedisce alla sua volontà in ogni cosa. Naturalmente, una tale posizione non porta a un miglioramento delle relazioni, ma ritarda solo la loro fine.

* Volubilità. Il rappresentante di questo segno è una persona umorale. Oggi è ispirato e di umore costruttivo, domani cade in depressione senza motivo. È impossibile negoziare con queste persone in anticipo su qualcosa. Non sai mai quali fattori influenzeranno le loro decisioni. Il motivo del rifiuto potrebbe essere una pioggia leggera, un gatto nero che attraversa la strada o uno specchio rotto. D'accordo che è piuttosto difficile adattarsi a tali eventi imprevedibili. Un altro aspetto che scaturisce dalla incapacità dei Pesci di impegnarsi è l'abitudine di promettere molto di più di quello che possono dare.

* Dipendenza da cattive abitudini. I Pesci sono più inclini a dipendenze viziose rispetto ad altri segni dello zodiaco. Questo può valere non solo per la dipendenza da alcol e nicotina, per disturbi dell'alimentazione, ma anche per le piccole cose della quotidianità.

Segni con i quali i Pesci sono perfettamente compatibili. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità dei Pesci con Toro, Capricorno, Vergine

I Pesci possono costruire relazioni armoniose con le persone degli elementi della Terra: Toro, Capricorno, Vergine. Per il benessere della famiglia, i partner terreni accettano di giocare al melodramma con i sognanti Pesci e si adattano ai loro umori instabili. La sintonia di elementi così diversi ma ricettivi si manifesta nella loro capacità di essere utili gli uni agli altri.

L'intuizione dei Pesci identifica le insidie ​​delle relazioni e consente alla nave di famiglia di navigare su una rotta sicura. La serenità e la praticità dei segni di terra danno stabilità alle emozioni cangianti dei Pesci. Un duetto di tali partner suona all'unisono.

La sobrietà del Toro aiuta i Pesci a passare indenni dal mondo illusorio alla realtà. Il Pesci, d'altra parte, lenisce la caparbietà del Toro, alleviando lo stress di aspettative ambiziose. Tale supporto emotivo infonde fiducia e ottimismo nel Toro.

Pesci e Vergine sono diametralmente opposti sul cerchio zodiacale, ma entrambi sono segni mutevoli che si adattano bene l'uno all'altro. Tali partner non hanno bisogno di un duello. I rappresentanti della Vergine sono partner ideali per i Pesci specie se sono intraprendenti, flessibili, disposti a negoziazione e capaci di cambiare.

Il Capricorno fornisce stabilità e indica ai Pesci acque calme dove nuotare, mentre circonda il compagno con un'atmosfera di sensualità e romanticismo. In tale unione, i Pesci si sentono completamente sicuri e si affidano al partner. La vita del Capricorno diventa più ricca e interessante.

Segni con cui i Pesci hanno compatibilità neutra

Compatibilità e affinità dei Pesci con Cancro, Scorpione e... Pesci

I Pesci naturalmente sono compatibili con i segni dell'elemento nativo dell'Acqua. Con Cancro e Scorpione, costruiscono una buona relazione, senza sottoporsi a grandi sforzi di volontà. Il calore e l'anima sono assicurati!

Una solida base per le alleanze tra i segni d'Acqua è la comprensione intuitiva e la capacità di accettare un partner così com'è. Queste coppie insieme superano le tempeste della vita e si godono i momenti di serenità in famiglia.

L'unione Pesci-Cancro è emotivamente forte e multiforme. Entrambi i segni sono tolleranti, sognanti e romantici. Sia i Pesci che il Cancro sono caratterizzati da sacrificio e simpatia, tra loro si stabilisce uno scambio positivo di energie nel dare e ricevere. I partner vedono il loro riflesso l'uno nell'altro. Entrambi sono molto vulnerabili e sentono il dolore degli altri come proprio, quindi non offenderanno la persona amata.

Lo Scorpione per i Pesci è esattamente il partner che compensa la loro indecisione. È il leader indiscusso di tale relazione, in grado di assicurarne la prosperità. La natura gelosa e possessiva dello Scorpione non confonderà i Pesci, ma li farà sentire amati. La dipendenza dai Pesci è esattamente ciò che lo Scorpione sta cercando.

Pesci-Pesci: l'unione di due Pesci è così spirituale che a volte possono allontanarsi dalla realtà. La vita instabile, l'abbandono del lato materiale possono indebolire l’equilibrio delle relazioni familiari. Tale alleanza sarà in grado di raggiungere grandi vette in progetti creativi in comune. Ma nella vita di tutti i giorni rischiano di non avere successo insieme: si capiscono perfettamente, ma nessuno di loro può assumersi la responsabilità di una decisione importante, che a volte porta al disastro.

I segni con cui i Pesci fanno fatica ad andare d'accordo

Compatibilità dei Pesci con Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario

Artemide crede che i Pesci siano scarsamente compatibili con i segni degli elementi ostili: Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Il confronto tra gli elementi del fuoco e dell'acqua influisce negativamente sui rapporti personali. Tali alleanze sono costantemente segnate da disaccordi e conflitti che devastano emotivamente i partner. I litigi a volte nascono, come si suol dire, dal nulla.

Per l'Ariete aggressivo e testardo, il Pesci è troppo sensibile. Questi segni iniziano e concludono il cerchio zodiacale, il divario tra loro è enorme. In un tale matrimonio, i Pesci affogheranno nei loro dolori finché non saranno determinati a nuotare via per sempre.

In alleanza con Leone, i Pesci sono condannati. Quando l’innamoramento finisce, scoprono un'eccessiva indipendenza, fiducia in se stessi e l'assenza della sottigliezza spirituale del Leone. Il suo temperamento caldo confonde la freddezza dei Pesci.

L'unione Pesci-Sagittario è forse la combinazione più conflittuale degli elementi Acqua e Fuoco. I Pesci pieni di tatto sono oppressi dalla insensibilità del Sagittario, che non vuole capire le loro esperienze interiori.

È molto più facile per i Pesci andare d'accordo con i pacifici segni d'Aria Gemelli, Bilancia, Acquario. Tuttavia, anche le loro relazioni sono tutt'altro che ideali. Per i Pesci, tali partner sembrano essere instabili e volubili. Alcuni sono governati dai sentimenti, altri dall'intelletto. Le prospettive per tali coppie sono molto indefinite.

