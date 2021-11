Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Luna imprevedibile, piantagrane al mattino, amicona poi. Coppia ai ferri corti, ma basta puntare su ideali comuni per ritrovarsi in perfetto accordo. Amici speciali per condividere la serata, tra discorsi personali e una panoramica disincantata sull’attualità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

