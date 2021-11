Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 novembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Che disdetta, oggi Mercurio passa in quadratura, facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non ne avete la possibilità. La Luna vi è amica per tutta la mattina, cullati dalla sua onda potrete esprimere la vostra parte emotiva. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

