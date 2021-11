Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Grinta da spendere sul lavoro. Soddisfazioni per chi ha un’attività per la quale rischia, trattiene il fiato, ma quando vince, vince davvero! Luna altalenante, al mattino asseconda dolcemente sogni e desideri, poi vi richiama all’ordine. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata