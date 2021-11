Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Le vostre antenne seguono la giusta direzione. Competitività scontata da parte dei colleghi, ma dagli amici proprio non ve lo sareste mai aspettato… Teneri e complici i rapporti tra fratelli, sfatando il vecchio proverbio che li identifica con i coltelli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

