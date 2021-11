Oroscopo di domani 26 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 26 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Protettivi con i figli, in cui rivedete voi stessi. Per loro vorreste tutto ciò che non avete avuto o che non siete riusciti a diventare. Ottima la forma ma a una condizione: muovervi. Altrimenti perdete subito l’elasticità, sia fisica sia mentale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Luna in quadratura a Marte, che dal segno opposto vi lancia un’urticante opposizione: o litigate con tutti, inclusi voi stessi, o ci dormite su. Se avete un’attività in proprio faticate a carburare, coi soci è più facile discutere che programmare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Produttivi e rampanti al lavoro. Trattative fruttuose con un interlocutore intelligente, che fa il proprio tornaconto ma rispetta anche il vostro. Clima amichevole e collaborativo con i colleghi, ciascuno fa per sé ma all’occorrenza fate fronte unito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Di corvée e con furore, specie chi ha un’attività in proprio e scadenze imminenti o chi invece si carica anche del lavoro del collega assente… La sera vi lamentate di non avere tregua, ma durante la giornata galoppate come un purosangue. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Un gran daffare in casa. Se mentre siete al lavoro i ragazzi restano soli, rientrando trovate una situazione simile al passaggio degli Unni! Tensioni familiari e tra vicini, qualcuno vi tiene il muso per il chiasso che proviene da casa vostra. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Luna silenziosa in dodicesima Casa. Le parole vi escono di bocca comunque, ma è più probabile che si tratti di discussioni o di gaffe imbarazzanti. Relax in serata, sprofondati in poltrona con un romanzo d’azione, che ecciti la vostra fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Concluse le incombenze della settimana, con lo sguardo avanti, già in corsa verso il futuro, iniziate a pianificare le attività della prossima. L’importante oggi è condividere, la cosa che più vi dispiace e intristisce è essere soli o sentirvi tali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Scalpitanti con Marte battagliero nel segno, avversato però dalla Luna potente allo zenit. Benone il lavoro, sostenuto da una volontà indomita. In coppia mettete da parte la forma e vi concentrate sul contenuto. Dichiarazioni ardite per i single. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

In coppia la forza della vostra relazione si fonda sul dialogo. Condividete sogni, emozioni, progetti: in pratica un ponte di energia che vi mantiene uniti. Le grane di lavoro oggi non vi tangono, osservate tutto con un sorriso divertito, efficienti ma distaccati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

In una questione di cuore gli amici vi spingeranno ad attivarvi: facile parlare di iniziativa e coraggio quando non si è coinvolti in prima persona! Al lavoro non sembrate voi, nelle trattative vi innervosite facilmente e l’impazienza vi fa sbagliare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Errore di valutazione: una persona che sulle prime vi ha affascinato si rivela tutt’altro che la vostra mezza mela. Le due metà non coincidono affatto. Ribelli nell’anima, a nessuno concedete di imporvi qualcosa: un conto è chiedere, un altro pretendere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Al lavoro combinate poco, in compenso chiacchierate molto e spendete come nababbi: allo shopping non rinunciate mai, neppure se siete al verde. Marte in trigono vi fa viaggiare, sia in senso fisico sia mentale, attraverso le tematiche dell’attualità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

