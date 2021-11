Oroscopo di oggi 25 novembre 2021

Oroscopo oggi 25 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Luna grintosa in buona armonia con il vostro segno ma non con l'imprevedibile Urano, che dal settore delle finanze lancia segnali d'allarme. Sul fronte delle amicizie, Saturno vi invita a selezionare le frequentazioni, vostre e dei familiari.

Toro

Famiglia battagliera, si discute per sciocchezze: le uscite col quattro zampe, le contese con i vicini, la responsabilità dei guasti domestici. Figli indisponenti, si rifiutano di seguire regole e orari e si accodano a compagnie poco affidabili.

Gemelli

Vita sociale movimentata dalla Luna chiacchierona, peccato accada solo in rete, strumento che sicuramente facilita il dialogo ma non il flirt. Quanti messaggi non letti! Con la chat così piena, dopo un po' vi stancate di digitare risposte.

Cancro

Possessivi in amore, addirittura esagerati, se non siete voi quelli appiccicosi, lo è il partner, permeato da una corrente di insicurezza. Trasgressivi gli amici, che vi incitano ad acquisti alternativi attraverso messaggi dirompenti in rete.

Leone

Dalla vostra parte avete carisma, simpatia e un buon pizzico di fortuna. Mancano solo i soldi, ma arriveranno anche quelli… prima o poi. Trascinatori al lavoro e quando il segno del comando è in vista, gli altri non possono fare altro che seguirlo.

Vergine

Sempre zelanti e pragmatici, anche se l'ambito in cui sfoderate i vostri talenti oggi non è il lavoro ma magari un'iniziativa di volontariato. Difficile però centrare l'obiettivo se mancano i supporter e gli interlocutori, anziché appoggiarvi, vi danno contro.

Bilancia

Le vostre antenne seguono la giusta direzione. Competitività scontata da parte dei colleghi, ma dagli amici proprio non ve lo sareste mai aspettato… Teneri e complici i rapporti tra fratelli, sfatando il vecchio proverbio che li identifica con i coltelli!

Scorpione

Aria di tempesta e vento di rottura con un socio: se pone condizioni inaccettabili o si atteggia a dittatore lo liquidate senza rimpianti. In amore non siete affatto sprovveduti, ma non avete fatto i conti con l'imponderabile: al cuor non si comanda!

Sagittario

La vostra mente instancabile lavora comunque e ovunque. Progetti grandiosi ma realizzabili, dopo aver recuperato i fondi necessari. Se lavorate in proprio in ambito commerciale, aprirsi al mercato estero potrebbe essere la mossa vincente.

Capricorno

Un luogo, un profumo, un ricordo, e subito vi rituffate nel passato, ripensando a una storia di tanti anni fa, finita in seguito a un litigio. Strana tentazione ricercare quella persona, scoprendo di non averla mai dimenticata… Viva il replay!

Acquario

Possibile battibecco con il partner, due sensibilità molto diverse che ogni tanto fanno scintille e a volte cozzano bruscamente l'una contro l'altra. Ma la riconciliazione arriva a tempo di record, con effusioni e tenerezze rinnovate.

Pesci

Pieno accordo col partner in merito alle spese, entrambi adorate sfoderare la golden card per procurarvi il necessario… e il superfluo! In un progetto dove qualcosa non torna, interviene la fantasia: basta chiudere un occhio o… tutti e due!

