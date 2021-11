Oroscopo di domani 27 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 27 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Tour de force lavorativo persino di sabato, così vuole la Luna stacanovista, anche se l'idea di rimanere incollati alla scrivania non vi alletta. Più attenzione ai particolari: spesso il successo di un progetto dipende proprio dai piccoli dettagli.

Toro

Splendido inizio di weekend con la Luna di Terra in armonioso trigono al segno. Un ribollire di intense emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Concreti ma creativi, razionali ma generosi: se lavorate nel commercio, non faticherete ad allargare la clientela.

Gemelli

Tutto quello che oggi intraprendete vi risulta faticoso, non che di fatto lo sia, ma avete una straordinaria attitudine a complicarvi la vita. Nervosi, irritabili e sempre sulla difensiva, anche in famiglia prendete tutto per il verso sbagliato.

Cancro

Coppia tranquilla, forse fin troppo, dovreste movimentare il trend delle vostre serate insieme escogitando qualcosa di nuovo, che vi dia slancio. Condividete i sogni, volate insieme con la fantasia. Anche i traguardi in comune sono vitamine per l'amore.

Leone

Lavoro e finanze sono il punto di forza della giornata: la sensazione di poter dominare gli eventi vi rafforza l'autostima e il self-control. Una trattativa si conclude a vostro favore, facendovi aggiudicare un profitto che vi spettava di diritto.

Vergine

Ringalluzziti dalla Luna che transita nel vostro segno, vi credete padroni del mondo e delle situazioni, invece siete oltremodo influenzabili. Il vostro umore dipende soprattutto da chi vi è intorno, l'ambiente condiziona musi lunghi e sorrisi.

Bilancia

Sabato senza sale. Rischiereste di perdervi nei meandri delle vostre elucubrazioni se non intervenissero il Sole e Mercurio a chiarirvi le idee. Nel frattempo dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa ma improrogabile incombenza.

Scorpione

Col giusto mix di poesia e concretezza, riuscite ad ottemperare agli impegni ritagliandovi tempo per i rapporti umani e qualche piacevole diversivo. Tutto vi ispira e vi basta uno scorcio, una parola, una canzone per risvegliare il genio creativo che è in voi.

Sagittario

Al lavoro rendete bene, anche se forse il ruolo che ricoprite non fa per voi. Conoscete i vostri talenti e vi dispiace non poterli esprimere. Facile sforare il budget con gli acquisti, ma se l'umore reclama una gratificazione, bisogna accontentarlo.

Capricorno

Pratica e rasserenante, la Luna in segno di Terra vi solletica con un bel trigono, risolvendo con piglio deciso tutte le vostre perplessità. Ritagliatevi un paio di ore per una corsa o una passeggiata, bellezza e benessere vanno sempre a braccetto.

Acquario

Sono i soliti amici, sempre disponibili, a darvi una mano oggi, consigliandovi per il meglio su un problemino di cuore o un guaio finanziario. Momenti di malinconia per qualcosa che avete perduto o che non è mai nemmeno andato in porto.

Pesci

Poco propensi alle attività di qualunque tipo, oggi volete tranquillità. La serata ideale è fatta di TV, quattro chiacchiere e una tisana rilassante. L'ozio stuzzica la creatività e porta in luce le migliori risorse: seguite l'ispirazione del momento.

