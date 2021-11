Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Un gran daffare in casa. Se mentre siete al lavoro i ragazzi restano soli, rientrando trovate una situazione simile al passaggio degli Unni! Tensioni familiari e tra vicini, qualcuno vi tiene il muso per il chiasso che proviene da casa vostra. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

