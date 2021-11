Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Scalpitanti con Marte battagliero nel segno, avversato però dalla Luna potente allo zenit. Benone il lavoro, sostenuto da una volontà indomita. In coppia mettete da parte la forma e vi concentrate sul contenuto. Dichiarazioni ardite per i single. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

