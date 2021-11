Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Domenica insulsa, ma almeno non faticosa, tutte le vostre attenzioni sono concentrate all’interno, tra sogni d’amore e fantasie di carriera. Si dice che l’ozio alimenti il genio: potreste decidere di scrivere questa massima su una parete! Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata