Oroscopo di oggi 28 novembre 2021

Oroscopo oggi 28 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Spirito collaborativo per questa domenica, merito della Luna in sesta Casa che garantisce benessere e la buona riuscita delle vostre attività. Urano nel settore delle finanze mette d’accordo sforzo e remunerazione: potete togliervi qualche sfizio! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Il cuore reclama passione e con Luna e Venere in trigono, sarà accontentato. Almeno in parte, perché Marte opposto soffia sul fuoco della gelosia. Vi consoli la vecchia strofetta che recita “l’amore non è bello se non è litigarello”... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Qualche nervosismo tra le pareti domestiche, forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto! Vorreste essere liberi di dedicarvi a ciò che vi piace, ma non siete nella condizione di poter delegare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Impegnati a far quadrare i conti, se avete un’attività in proprio non vi perdete in chiacchiere. Come sentenzia il proverbio, “il tempo è denaro”. Disponibili a dare una mano in casa se qualcuno ve lo chiede, ma l’occupazione preferita oggi è la cucina. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Vergine

Protagonisti con la Luna come inquilina, sostenuta da Venere e Urano in trigono, garanti di sentimenti intensi e gradite novità affettive. In coppia vi tenete stretti il partner dimostrandogli, nei fatti, la vostra superiorità rispetto ad eventuali rivali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Domenica insulsa, ma almeno non faticosa, tutte le vostre attenzioni sono concentrate all’interno, tra sogni d’amore e fantasie di carriera. Si dice che l’ozio alimenti il genio: potreste decidere di scrivere questa massima su una parete! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all’opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture. Scompigliate all’improvviso le carte della vostra vita, ma con la stessa facilità potreste rimetterle in ordine. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Luna in antipatica quadratura, che se la piglia con Nettuno, anche lui ostile, creandovi confusione in casa e tensioni nella vita familiare. Qualche problema anche per chi ha un’attività in proprio e per piazzarsi sul mercato deve sgomitare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Pur rimanendo con i piedi ben piantati a terra, riscoprite la gioia di vivere. E, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente romantici. Date spazio alle emozioni e ai sentimenti più profondi. In arrivo messaggini poetici da interpretare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Un po’ di riflessione vi è utile per fare in tutta calma il punto della situazione, prendendo in esame soprattutto le esperienze del passato. Analizzare gli errori commessi servirà ad aggiustare il tiro, per non ripeterli. Sbagliando s’impara! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Sospettosi in coppia, nonostante il partner straveda per voi. Siete molto più ostinati di quanto il vostro mutevole segno lascerebbe supporre. Marte e Urano dalla vostra vi suggeriscono una mossa a sorpresa per correre ai ripari e siglare la pace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata