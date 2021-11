Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all'opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture. Scompigliate all'improvviso le carte della vostra vita, ma con la stessa facilità potreste rimetterle in ordine.

