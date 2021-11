Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Romantico e appassionato, il trigono acquatico Marte-Nettuno che vi coinvolge. Tanto miele nella coppia, ma con quel pizzico di spezie che dà più gusto. Esito incerto per i flirt, la persona sulla quale avete messo gli occhi fa un passo avanti e due indietro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

