Oroscopo di oggi 29 novembre 2021

Oroscopo oggi 29 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il bel trigono di Fuoco del Sole in Sagittario è un pieno energetico che vi risolleva, dandovi una bella mano a concludere tutto presto e bene. Amica del Sole anche la Luna in opposizione al vostro segno, che mette sotto osservazione il rapporto a due. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Aria di battaglia con il partner, anche se di fatto non sussistono colpe o mancanze così importanti per cui recriminare. Tutta colpa di Marte opposto. Salvifico Nettuno, con un messaggino così tenero da farvi recuperare di colpo il vostro lato più romantico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Una Luna aerea facilita i rapporti di coppia e di famiglia. Ma con il Sole in opposizione, se un segreto c’era, ora verrà a galla spontaneamente. Sentimenti ed emozioni nascoste, dall’amore al rancore, si faranno strada verso la luce della verità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Romantico e appassionato, il trigono acquatico Marte-Nettuno che vi coinvolge. Tanto miele nella coppia, ma con quel pizzico di spezie che dà più gusto. Esito incerto per i flirt, la persona sulla quale avete messo gli occhi fa un passo avanti e due indietro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Se il lavoro vi offre l’opportunità di un trasferimento, pensateci su: buone prospettive in vista per chi ha il coraggio di allentare le radici. La vita è cambiamento, ma per ora in famiglia parlatene con cautela, il rischio di rimostranze è forte! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Lunedì soddisfacente, improntato alla creatività e ad un uso equilibrato delle proprie forze. La Luna pone l’accento sulle finanze. Punto cruciale la motivazione professionale, sentirvi gratificati e utili alla società è il compenso più prezioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Giornata in compagnia di una Luna protagonista, in buoni rapporti col Sole nel Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore. Inevitabile un lieve effetto anche su di voi: vi sentirete più aperti, allegri e desiderosi di novità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Sensibilità in discesa con la Luna immobile in dodicesima Casa. Una sferzata di energia e ottimismo vi arriva da Marte nel segno armonico a Nettuno. Nuovo smalto ai vostri progetti, potreste avanzare proposte innovative o lanciarvi in attività creative. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Messaggi in arrivo, ma non così chiari come vi aspettereste. Quel filo di ambiguità vi tiene col fiato sospeso, scatenando in voi una serie di dubbi. Si tratta di un sentimento reale o solo di romantiche interpretazioni dovute alla vostra fantasia? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Le tensioni si stemperano una volta arrivati al lavoro, dove l’ambiente dinamico e molto simpatico cancella la vostra ansia da prestazione. Chiacchiere confidenziali e rivelazioni utili, dando uno strappo a un collega al termine del turno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Gli amiconi di oggi sono il Sole e la Luna, ma non solo. Sono davvero molti gli amici che vi apprezzano e disposti a darvi una mano, se serve. Il lavoro procede senza intoppi, ma non sottovalutate la routine, anch’essa richiede impegno e attenzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La mente vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all’ordine. Vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

