Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 30 novembre e domani 1 dicembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Focus sul lavoro, a stabilirlo è la Luna che transita nella vostra sesta casa. Mille impegni in agenda, soprattutto se avete un’attività in proprio. Se con il partner qualche frizione c’è, saprete trovate le parole giuste, meglio ancora le carezze per chiarirvi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

