Oroscopo Ariete e tutti i segni di oggi 1 e domani 2 dicembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Rallentati dalla Luna opposta al vostro segno potreste non accorgervi immediatamente di alcune proficue opportunità lavorative. Occhi aperti. Non lasciate che qualcuno vi tagli la strada senza battere ciglio. Usate le vostre armi più efficaci.

