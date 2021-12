Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 1 e domani 2 dicembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre 2021?

Cancro

Tenete a bada il nervosismo con lente e profonde inspirazioni. Non prendetevela per una parola di troppo sfuggita nei vostri confronti. La voglia di evadere si fa sentire, ma prima di abbandonare ogni freno pensate alle conseguenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

