Oroscopo di oggi 1 dicembre 2021

Oroscopo oggi 1 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Rallentati dalla Luna opposta al vostro segno potreste non accorgervi immediatamente di alcune proficue opportunità lavorative. Occhi aperti. Non lasciate che qualcuno vi tagli la strada senza battere ciglio. Usate le vostre armi più efficaci. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Anche se in questo periodo non vi sentite granché fortunati, negli affari di cuore potete davvero dare il meglio di voi stessi senza timore. Accontentarvi? Non è facile, ma se qualcuno sarà abbastanza paziente non rimarrete affatto delusi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La Luna potrebbe darvi grande sprint in questo momento, ma voi sembrate alquanto distratti e non sempre riuscite a prendere al balzo la palla. Non gingillatevi, usate tutto il tempo a disposizione senza sprecare risorse, e i risultati arriveranno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Tenete a bada il nervosismo con lente e profonde inspirazioni. Non prendetevela per una parola di troppo sfuggita nei vostri confronti. La voglia di evadere si fa sentire, ma prima di abbandonare ogni freno pensate alle conseguenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Le dolci sinfonie delle vostre amabili parole sanno ammaliare senza alcun dubbio. Ma dopo l’antipasto occorre anche preparare il resto! La Luna in Bilancia facilita i vostri compiti, ma questo non significa che potete restare in panciolle. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Vergine

La voglia di impegno e responsabilità non è molta in questa giornata, ma dovrete sfruttare la forza di volontà per andare contro corrente. Il diverbio potrebbe accendersi per un nonnulla, ma basterà un sorriso per placare le acque agitate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La dea bendata ci mette lo zampino e se in passato non avevate centrato il bersaglio ora potreste davvero farcela. Non pensateci a lungo, però. Trattative in corso? Guidati dalla potente spinta di Giove sapete già che ne uscirete certamente vincitori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In questi giorni Marte vi tiene sotto scacco. Attenti alle ambizioni smisurate che dovreste mitigare facendo ricorso a qualche saggio consiglio. Serve una ferrea disciplina per controllare gli eccessi e per non creare problemi a voi e agli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Avete grandi abilità organizzative grazie al sestile del Sole con Saturno. Approfittatene nel lavoro o per sistemare i vostri spazi personali. Non siate troppo seri: anche nelle questioni intricate si può trovare il lato umoristico delle cose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Mitigate le razioni eccessive dettate da quel brontolone di Plutone. Meglio, una tantum, lasciar correre, e non farsi guastare l’umore. Troppo perfezionisti per accontentarvi di un risultato mediocre. Ma anche sufficiente è un bel voto! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La Luna in Bilancia fa apertamente il tifo per voi e anche il Sole e Saturno che si guardano amichevolmente oggi vi favoriscono appieno. Sapete accettare saggiamente ogni condizione, ma avete anche il buonsenso di provare a migliorarla. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Dovendo scrivere un’importante relazione occhio alle sviste o alle imprecisioni. Meglio metterci qualche minuto in più, senza avere fretta. Nel rapporto di coppia via libera a stimolanti avventure da vivere insieme, in piena condivisione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata