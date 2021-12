Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 1 e domani 2 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Avete grandi abilità organizzative grazie al sestile del Sole con Saturno. Approfittatene nel lavoro o per sistemare i vostri spazi personali. Non siate troppo seri: anche nelle questioni intricate si può trovare il lato umoristico delle cose. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

