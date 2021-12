Oroscopo Vergine e tutti i segni di oggi 1 e domani 2 dicembre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

La voglia di impegno e responsabilità non è molta in questa giornata, ma dovrete sfruttare la forza di volontà per andare contro corrente. Il diverbio potrebbe accendersi per un nonnulla, ma basterà un sorriso per placare le acque agitate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

