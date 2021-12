Oroscopo di oggi 2 dicembre 2021

Oroscopo oggi 2 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per risollevare la sorte all'interno della coppia occorre usare tutta la vostra fantasia. Riaccendete la passione e l'intesa reciprocamente. Le parole vi salgono alle labbra senza pensarci troppo. Prontissimi per una romantica dichiarazione.

Toro

Se la decisione di un altro non vi va a genio potete sempre ribellarvi seguendo l'impulso dell'eccentrico Urano in opposizione alla Luna. Il senso artistico è amplificato dagli astri. Prima di tutto cercate di essere originali e innovativi.

Gemelli

Trovarsi nel posto giusto nel momento giusto. Che altro potete chiedere di più? Poi spetta a voi però cogliere al volo un'ottima chance. Meglio non perdere tempo con inutili dettagli. Pianificare va bene ma a volte occorre improvvisare.

Cancro

La vostra energia è ottima grazie all'arrivo della Luna in Scorpione. Non avete scuse per restare in panciolle sul divano davanti alla tivù. Momenti intriganti per chi è alla ricerca di avventure. Lasciatevi coinvolgere nella sfera emotiva.

Leone

Anche se non avete ricevuto il giusto compenso per il vostro impeccabile lavoro non preoccupatevi troppo. Ogni cosa a suo tempo, senza fretta. Nascondere il disappunto non è facile, colpa della quadratura lunare o del vostro nervosismo interiore?

Vergine

Recepite idee e innovazioni e rielaboratele secondo il vostro gusto personale grazie al sestile lunare. Le intuizioni vanno seguite sempre. Sapete come essere incisivi e come concentrare il vostro operato in modo da andare dritti al sodo.

Bilancia

Non è sempre facile andare d'amore e d'accordo, specie se ognuno pensa soltanto a tirare l'acqua al proprio mulino e non al benessere generale. Se il traguardo è offuscato è più difficile avere le idee chiare su come raggiungerlo velocemente.

Scorpione

Il favore della Luna che gioca in casa vostra, alleata con Nettuno e con Venere, vi darà la possibilità di esaudire i vostri sogni senza sforzo. Le emozioni in questa giornata la fanno da padrone ma per voi non è un problema, è il vostro elemento!

Sagittario

La voglia di stare soli potrebbe tornare fuori in un momento in cui gli elevati ideali si scontrano con le dure leggi della vita sociale. Non potete tollerare che i furbi riescano ad avanzare impuniti e per questo restate molto in guardia.

Capricorno

Favoriti dagli ottimi rapporti della Luna con Venere non potrete esonerarvi da romantiche visioni. Salvo poi dover tornare sul concreto. Continuate pure a sognare ma senza dimenticare che per realizzare i sogni a volte occorre sudare.

Acquario

Le occhiatacce di Saturno nei confronti della Luna in Scorpione non sono un bel biglietto da visita, specie se state facendo nuove conoscenze. Evitate di chiudervi a riccio. L'altro ha bisogno di un piccolo incentivo per venirvi incontro.

Pesci

Gli stimoli piacevoli non mancano grazie alla voglia di esplorare nuove frontiere e nuovi territori che la Luna e Nettuno vi mettono in corpo. Aprite la mente alle novità e alle luminose attrattive. Se ne avete la possibilità pensate ad un corso.

